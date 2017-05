EL PP RECONOCE QUE LA VICTORIA DE SÁNCHEZ LE FAVORECE ELECTORALMENTE PERO CREE QUE DÍAZ BENEFICIA A ESPAÑA

Etiquetas

El Partido Popular reconoce, ante el proceso de primarias del PSOE, que la posible victoria de Susana Díaz aportaría estabilidad a España y favorecería la interlocución con el Gobierno. Sin embargo, considera que si es Pedro Sánchez quien se impone en las primarias, su liderazgo escoraría el voto socialista hacia una izquierda más “radical” y eso generaría un claro beneficio electoral para Mariano Rajoy y los suyos.Aunque la tesis oficial es no hablar sobre los procesos internos de otras fuerzas políticas, las fuentes consultadas recuerdan los tiempos de Sánchez al frente de la Secretaría General del PSOE y no dudan sobre quién es la mejor opción para el país en este momento. Que gane la presidenta de la Junta de Andalucía, dicen, es “bueno” para España, aunque puede ser “malo” en términos electorales para el PP. Creen que Díaz tiene una idea sobre el país más definida y un proyecto que ofrecer que puede aglutinar el voto de gran parte del electorado de centro. Por ello, temen más enfrentarse en las urnas a un PSOE liderado por la dirigente andaluza. Sánchez, argumentan, llevaría al partido a la ‘podemización’ y perdería muchos apoyos. En consecuencia, creen que el PP saldría altamente reforzado electoralmente.Pese a hacer estas cábalas, en Génova remarcan que el presidente del Gobierno no quiere activar el botón electoral. Para que así sea, reseñan que ahora más que nunca se requiere un PSOE que actúe como un verdadero partido de Estado, ya que para aprobar proyectos o reformas relevantes sus votos se hacen necesarios.