ERREJÓN EXIGE UNA “RECTIFICACIÓN” PARA QUE LA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DE PODEMOS NO LA “DICTEN” LOS ‘PABLISTAS’

Etiquetas

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, exigió este martes una “rectificación” para que la renovación de la Comisión de Garantías de Podemos no la “dicten” los ‘pablistas’ y no sea una “imposición unilateral”. El también secretario Político de la formación morada realizó estas declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, después de que la candidatura afín al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidiera a la Comisión de Garantías del partido que determinara el proceso para su renovación.“Vamos a seguir intentando el acuerdo, pero la cuestión de Garantías no es menor. Es nuestro poder judicial y necesitamos tener un poder judicial drásticamente desvinculado del resto de nuestros poderes porque esto garantiza el Estado de Derecho dentro de Podemos. Seguimos firmes e invitamos a que se pueda hacer una rectificación y no a que las normas se dicten solo desde una parte”, explicó Errejón a los periodistas. Dijo que el equipo técnico que marca las decisiones para el cónclave estatal del partido todavía “sigue trabajando” en torno a este asunto, que consideró “preocupante”, por lo que esperó que “prevalezca el sentido común” y haya un acuerdo que satisfaga a todos. Apuntó que hubiera deseado “más compromisos” por parte de la candidatura de Iglesias para llegar a un acuerdo conjunto, aunque indicó que todavía están “en tiempo de descuento y las cosas muchas veces se solucionan en los tiempos de descuento”. Si no hay finalmente acuerdo, dijo, la gente tendrá que dirimir el mejor proyecto a través de una votación.