CATALUÑA. EL PDECAT ALERTA DE QUE UNA RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONAL PENSANDO EN LA SECESIÓN ALIMENTARÁ SU “DESCRÉDITO”

La portavoz de Justicia del PDECat en el Congreso de los Diputados, Lourdes Ciuró, considera que una renovación del Tribunal Constitucional centrada exclusivamente en dar respuesta al llamado “desafío secesionista” de Cataluña sólo contribuirá a acentuar la “no imparcialidad” del órgano y el “descrédito de la judicatura”.En declaraciones a Servimedia, Ciuró indicó que en la próxima renovación de cuatro vocales del TC el PP y el PSOE “tienen una oportunidad para poder recuperar la confianza en el máximo órgano interpretador de la Constitución y devolverle, al menos a percepción de la ciudadanía, la imparcialidad de la que se supone que debería gozar y que últimamente se encuentra, como mínimo, en entredicho”.Para la portavoz nacionalista, ambos partidos “deberían esforzarse en recuperar la dignidad del órgano”, que consiste en “que sea imparcial y lo parezca a ojos de la ciudadanía”. Sin embargo, a tenor de “las últimas maneras de conducirse” que han mostrado en este ámbito el PP y el PSOE, nada le “hace pensar que será así”, dado que ambos partidos parecen buscar miembros del TC “únicamente para dar respuesta a lo que llaman el desafío secesionista”.“¿Deben dar respuesta a la cuestión catalana? Vale, pero también a muchísimas otras cosas de conflictos competenciales”, puntualizó la portavoz del Pdecat, para quien el PP y el PSOE “deberían asegurarse unos magistrados de reconocido prestigio y además imparciales para dar respuesta a todas las circunstancias y situaciones que tiene que resolver el TC”. “Si sólo se preocupan de los magistrados para que den la respuesta que a ellos les gusta en la cuestión catalana, redundaremos en la no imparcialidad del órgano y por tanto profundizaremos en el descrédito de la judicatura en general”, advirtió.Ciuró, en línea con el conjunto de su partido, no quiso entrar en nombres concretos que podrían renovar el TC, ni valoró la figura de Encarnación Roca, vocal del TC nombrada en su día a instancias de CiU pero que se ha alineado con la posición unánime del tribunal contraria al proceso independentista. “Desde el respeto a todos los magistrados que pueda haber, instamos a una renovación con criterios de imparcialidad”, insistió. “Nos gustaría que apostaran por la dignidad del órgano”, prosiguió, subrayando que dicha dignidad es un tema “a todo nacionalista español le debería interesar”. Pero, muy al contario, le “parece” que los dos grandes partidos españoles prefieren “dar una respuesta a su gusto ‘ad hoc’ al desafío soberanista”, convertido por los grandes partidos estatales en una cuestión jurídica y no política. “Y por eso quieren magistrados que les garanticen una respuesta al gusto del PP y el PSOE. Una pena”, concluyó.