EL PP DICE QUE UNA RENTA MÍNIMA GENERAL HOY ES “POLÍTICAMENTE INASUMIBLE”

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, José Antonio Bermúdez de Castro, aseguró este jueves que establecer una renta general para todas las personas que carezcan de ingresos “sin límite temporal” es hoy “políticamente inasumible”.En declaraciones tras asistir a la Junta de Portavoces en la Cámara Baja se refirió así a la petición del PSOE para que se debata en el Pleno de la semana que viene la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de renta mínima presentada por CCOO y UGT. “No todo lo socialmente deseable es económicamente posible y probablemente nos encontremos con uno de esos casos”, advirtió Bermúdez de Castro, para agregar que esto no significa que el PP y el Gobierno no tienen “sensibilidad social”, porque a su juicio ha quedado “demostrado” a lo largo de los últimos años.Subrayó que España ha salido de la crisis “de manera solidaria”, ya que se ha reducido el déficit “aumentando el gasto social”. “Ha habido una cara solidaria de este Gobierno”, enfatizó.Dicho esto, apuntó que establecer renta general para todas presonas que carezcan de ingresos sin límite temporal “hoy políticamente es inasumible” y añadió que “lo más importante es garantizar todo nuestro sistema de protección social”.Por último, dijo que los subsidios, pese a ser una “forma de solidaridad”, no son el “modelo” del PP. “Será el de la izquierda”, indicó, antes de señalar que el modelo de su partido es “el crecimiento y el empleo como base de una sociedad en progreso y solidaria”.