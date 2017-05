EL PP REPLICA A PODEMOS QUE ESPAÑA SÓLO SERÁ UN "ESTADO DELINCUENTE" SI LO GOBIERNAN ELLOS

Etiquetas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, replicó este lunes a Podemos señalando que "Estado delincuente" es lo que sería España si gobiernara el partido que dirige Pablo Iglesias.En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, Casado interpretó que la moción de censura, que Podemos consultará a sus bases el día 20 preguntando “¿Apruebas el uso delictivo del Estado?”, se dirige, no contra el PP sino contra el PSOE, “para calentar la víspera de las primarias” socialistas del 21 y “acabar con ese partido”. Para Casado, “la izquierda radical y bolivariana no puede sustituir a la moderada y europeísta del PSOE”.En cualquier caso, lo que dijo que el PP no va a tolerar es que Podemos catalogue a España como “un Estado delincuente”, porque este país es “mucho más que la ínfima y penosa historia de un partido que acaba de llegar”. Y contratacó directamente afirmando que “sólo Podemos defiende a delincuentes condenados”: por ejemplo, los de Andrés Bódalo, José Ramón Galindo, Josetxu Arrieta, Pedro Palacio, Salvador Salvatierra y Elvira Rodríguez, cargos de Podemos condenados por diversos delitos, como agresiones, abuso sexual a niños y otros.Si a estos nombres se unen la defensa que ha hacho Podemos de regímenes como Venezuela, Casado concluyó que este partido no puede dar lecciones de democracia, y añadió que España, lejos de ser un Estado delincuente, “tiene un modelo tan permeable” que “los que nos tiraban piedras o hacían escraches” ahora tienen 70 escaños en el Congreso y gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros. “Estado delincuente es lo que pasaría si gobernara Podemos”, terminó.