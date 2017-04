(AVANCE) PSOE. PATXI LÓPEZ RESPONDE A ZAPATERO: “EN CATALUÑA NO HE ENCONTRADO NINGÚN PREJUICIO CONTRA NADIE”

Etiquetas

El diputado por Vizcaya y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, aseguró este martes que en sus diferentes visitas a Cataluña no ha encontrado “ningún prejuicio contra nadie”. De esta manera respondió en Madrid cuando se le preguntó por la afirmación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Barcelona este lunes cuando dijo que hay “prejuicios” en Cataluña contra Susana Díaz por ser mujer y andaluza. En la presentación de su libro 'La izquierda necesaria', López afirmó que en las cinco visitas que ha hecho a Cataluña desde que anunció su candidatura ha estado con “miles de compañeros” y “en muchas de las agrupaciones” de los socialistas catalanes y allí no se ha “encontrado ningún prejuicio contra nadie”. “Ningún socialista va a tener prejuicios contra una compañera socialista y mucho menos por ser mujer”, ya que el PSOE es el “partido de la igualdad”, subrayó el aspirante a ocupar la Secretaría General. López estuvo arropado en el acto, entre otros, por la socialista catalana y miembro de la Ejecutiva del PSC Meritxell Batet que, en las elecciones generales de diciembre de 2015, fue la ‘número dos’ de la candidatura por Madrid tras Pedro Sánchez, y posteriormente, en las de junio, ‘cabeza de lista’ por Barcelona.Una vez más, López defendió que el conflicto soberanista en Cataluña es una cuestión que “afecta a todos los españoles y no es el problema catalán”. Y apostó por evitar el “choque de trenes” y “desbrozar el problema para buscar soluciones concretas”.