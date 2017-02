RIVERA ENFILA LA ASAMBLEA DE CS CON EL OBJETIVO DE SER "MÁS FUERTES PARA GOBERNAR ESPAÑA"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, llegó este sábado a la IV Asamblea General del partido con el deseo expresado a los medios de comunicación de salir "más fuertes para poder gobernar España".Poco después de las nueve y media de la mañana, Rivera llegaba al teatro municipal de Coslada acompañado de los miembros del Comité Ejecutivo junto al que fue elegido en las recientes primarias. Solo atendió a los periodistas congregados en la calle para expresar su deseo de salir de ese cónclave "más fuertes, más unidos" y siendo un partido democrático frente a quienes están "peleándose" o no permiten las primarias en sus filas. Aunque participará en la ponencia sobre valores e ideario, Rivera aseguró que su papel en la Asamblea es el de "un compromisario más" y no quiso avanzar el posible resultado del debate sobre la enmienda a la totalidad que reclama no aparcar la inspiración socialdemócrata en las políticas del partido. Rivera tampoco quiso responder ninguna pregunta más de los periodistas y siguió su camino hacia el plenario del teatro, reunido poco después a puerta cerrada para elegir a quienes formarán parte de las Mesas de cada uno de los grupos de trabajo y aprobar la reforma de Estatutos propuesta por la dirección para poder elegir este fin de semana a los integrantes del Consejo General.