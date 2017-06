RIVERA PIDE A “LOS EXTREMOS DE LA CÁMARA” QUE SE “TRANQUILICEN” Y DEJEN DE MONTAR “SHOWS”

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este jueves a PP y Podemos, a los que denominó como “extremos de la Cámara”, que se “tranquilicen” y se pongan a trabajar en el Congreso porque “los españoles nos pagan para trabajar, no para montar shows”.Así se refirió Rivera, en los pasillos del Congreso, a la situación derivada por las diferencias entre los partidos por la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP cuando se le preguntó por las acusaciones de los populares contra Cs por aliarse con PSOE y Podemos. Rivera dijo que el PP “tiene que acostumbrarse a que en esta comisión de investigación también tendrá que comparecer” como lo hicieron Artur Mas y Jordi Pujol en la del ‘caso Palau’ y Manuel Chaves y Susana Díaz en la de los EREs en Andalucía. Por ello, pidió “colaboración, tranquilidad y calma” porque los ciudadanos esperan que “trabajemos para ellos, no que nos tiremos los platos por la cabeza”.Rivera indicó que la corrupción es “inadmisible” y son “muy radicales” contra ella por lo que apuestan por “investigar lo ocurrido” en los tribunales por un lado, y en el Parlamento, por otro. “Ciudadanos, contra la corrupción, va a ser radical” mientras “otros han permitido que los corruptos camparan a sus anchas”.El líder de Cs recordó que el PP votó en Pleno a favor de la creación de esta comisión de investigación que figuraba en el acuerdo que firmaron con el PP para investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.Rivera pidió al PP que “no ponga obstáculos” sino que se pongan a trabajar en esta comisión que debe investigar el mandato de Rajoy al frente del Partido Popular porque “está bajo sospecha”. Se mostró dispuesto a hablar del objeto así como del tiempo a investigar, porque Ciudadanos ni quiere “una causa general contra un partido político, ni tampoco impedir la investigación como quiere el PP”, sino analizar “políticamente las responsabilidades del mandato de Rajoy”.Por último, el presidente de Cs no aclaró si él intervendrá en el debate de la moción de censura que Podemos ha presentado contra Rajoy porque esa decisión se adoptará el lunes en una reunión de la dirección del grupo parlamentario.