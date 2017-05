RIVERA, SOBRE LA REUNIÓN DE INDEPENDENTISTAS: “ESTA PELÍCULA YA LA HE VISTO, EN UN ‘REMAKE’ QUE CADA AÑO SE REPITE”

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy en el Fórum Europa, refiriéndose a la reunión de independentistas catalanes, con la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “esta película ya la he visto, en un ‘remake’ que cada año se repite”.“Dicen que van a poner pregunta y fecha y que van a hacer un referéndum, que ya lo hicieron porque Rajoy lo permitió”, explicó Rivera, quien afirmó que “hay que volar más alto y salir del bucle separatista y ganarles en las elecciones autonómicas, que es la única solución”.Pidió a jueces y fiscales “que hagan su trabajo” y explicó que “los políticos tenemos que ofrecer a los catalanes una alternativa moderada y sensata que sume fuerzas y genere ilusión en una parte de Cataluña que es mayoritaria”.El líder de la formación naranja se preguntó si se va a ofrecer a catalanes no separatistas “alguna bandera alternativa o vamos a estar todo el día hablando del elefante, no estar hablando del marco mental de los demás”, en referencia al libro del politólogo George Lakoff 'No pienses en un elefante', que habla de los marcos de referencia como estructuras mentales del inconsciente cognitivo que, según el autor, conforman nuestra forma de ver el mundo.El presidente de C's dijo que él piensa en “cómo ganar a Puigdemont cuando convoque elecciones” y aseguró que no habrá referéndum, “y lo saben”, y destacó que “no puede permitir el Gobierno otro referéndum” y que “sería muy grave que Rajoy permitiera dos”.“Espero que el Gobierno haga su trabajo”, señaló Rivera, quien reiteró que “los políticos tenemos que ofrecer una alternativa ganadora”.Asimismo, acusó al PP y al PSOE de haber “tirado la toalla hace años” y dijo que el PSC “se ha mimetizado con los nacionalistas” y el PP “entregó a los convergentes y a Pujol Cataluña”.El líder de Ciudadanos dijo que es “partidario de ganarles en las urnas, de no hablar todo el día del elefante y sí de lo que les da miedo, perder el Gobierno de Cataluña y tener una presidenta como Inés Arrimadas”.Señaló que quiere contar con el apoyo de socialistas y populares y de Podemos para que Arrimada sea presidenta y pidió a Pablo Iglesias que rectifique porque “llegado ese punto, tendrá que escoger entre Puigdemont o Junqueras o Arrimadas para que forme un gobierno moderado, sensato y constitucional”.Por otro lado, Rivera también habló de la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy y dijo que “están en su derecho, pero para qué y para quién”.LEGISLATURA ESTABLEEl líder de la formación naranja dijo que a Podemos “no le gusta estar en la oposición y tampoco trabajar” y por eso, “quieren que se acabe pronto este gobierno”.Consideró que esta legislatura “va a durar y va a ser estable”, dijo que “la prueba es que mañana se aprobarán los Presupuestos” y se preguntó por qué no pasará los mismo en 2018.Rivera aseguró que si Ciudadanos, que votará en contra de la moción de censura, tuviera 31 en vez de 32 escaños, habría elecciones, porque el PSOE “no está a la altura de las circunstancias” y dijo desconocer qué hará Pedro Sánchez en la moción de censura: “No lo saben ni ellos”.Por otro lado, también comentó la posibilidad de acercar a los presos etarras a las prisiones vascas y dijo que Ciudadanos ha pedido la comparecencia parlamentaria del ministro de Interior.A su juicio, el ministro debe explicar si hay negociaciones en ese sentido y señaló que la política penitenciaria debe ser “distinta” si la banda armada se disuelve. Rivera añadió que no entiende por qué este tipo de cuestiones se negocia con el PNV, “no sé qué pintan en todo esto”, ya que es una cuestión de política nacional.