TERESA RODRÍGUEZ NO ASISTIRÁ AL CONSEJO CIUDADANO DE PODEMOS TRAS SU DISCONFORMIDAD CON EL ACUERDO CON PAGE

- Miguel Urbán tampoco asistirá por "motivos personales". La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, no acudirá este sábado a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos -órgano de dirección política del partido- que se celebrará en la localidad toledana de Carranque, después de que la corriente anticapitalista se haya posicionado públicamente en contra del acuerdo de Gobierno en Castilla-La Mancha entre PSOE y Podemos. La dirigente andaluza lidera en esta comunidad la corriente de los anticapitalistas, que en las últimas horas ha mostrado su disconformidad con el acuerdo que han alcanzado el presidente de Castilla La-Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y el secretario general de Podemos en esta comunidad, José García Molina, para que la formación morada entre el Gobierno autonómico. Un acuerdo que, no obstante, tendrán que ratificar en última instancia las bases del partido en esta comunidad. Una de las voces más destacadas de esta corriente de Podemos que ha opinado públicamente sobre este asunto ha sido el secretario de Europa, Miguel Urbán, que ha señalado en su cuenta de Twitter que Podemos no tiene que “subalternizarse al PSOE”. Según señalaron a Servimedia fuentes cercanas a Urbán, él tampoco asistirá a la reunión del Consejo Ciudadano por "motivos personales". Asimismo, fuentes próximas a la dirigente de Podemos en Andalucía aseguran que la ausencia de Rodríguez se debe a que tenía ya fijado en su agenda un acto en Cádiz. De esta forma, no participarán en el encuentro dos de los principales rostros de los anticapitalistas, contrarios a un acuerdo que, manifiestan, vulnera los principios del cónclave que el partido celebró en el mes de febrero. REUNIÓN DE EQUIPOSEn este Consejo Ciudadano Podemos también abordará las reuniones con el PSOE que se celebrarán el próximo lunes, 17 de julio, y que encabezarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en los que se tratarán cuestiones como las pensiones, el empleo juvenil, la corrupción o la deriva secesionista en Cataluña. No obstante, el Consejo Ciudadano de este sábado se centrará especialmente en el mundo rural, debatiendo medidas sobre la protección del patrimonio natural, la evolución hacia un nuevo modelo productivo, la transición energética o la pérdida de población y de servicios.