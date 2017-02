Rajoy mantiene a Cospedal pero asciende a Maillo, que llevará el peso diario del PP

Etiquetas

Mantiene también a Arenas, Maroto, Casado y Levy, y los ministros Nadal, Monserrat y Tejerina serán secretarios de área

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este sábado que seguirá contando con María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa, al frente de la Secretaría General del PP, un puesto que ocupa desde junio de 2008. Eso sí, el peso diario del partido lo llevará Fernando Martínez-Maillo, que añade a sus actuales responsabilidades de Organización y Electoral el cargo de coordinador general.

El resto del núcleo duro del PP se mantiene intacto, ya que repiten en sus puestos los otros cuatro vicesecretarios generales: Javier Arenas (Autonomías y Local), Javier Maroto (Sectorial) y Andrea Levy (Estudios y Programas) y Pablo Casado (Comunicación). Estos tres últimos aterrizaron en Génova hace poco más de año y medio.

El propio Rajoy ha asegurado, en su intervención en el XVIII Congreso Nacional del PP ante más de 3.000 compromisarios, que todos ellos repiten porque han realizado bien su trabajo. "Son los que había, no los he cambiado porque lo han hecho bien. Y en esta vida se cambia lo que no funciona", ha exclamado.

"EL MODELO ACEBES"

Rajoy ha revalidado su confianza en Cospedal, fiel colaborada del presidente del Gobierno desde junio de 2008. En esa fecha la nombró por primera vez secretaria general, un cónclave convulso tras la segunda derrota electoral frente a José Luis Rodríguez Zapatero, en el que incluso Esperanza Aguirre amagó con disputarle el liderazgo.

En estas semanas previas al 18 Congreso Nacional, el foco ha estado puesto en Cospedal, que es ministra, número dos del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha. De hecho, se habían presentado varias enmiendas para avanzar en las incompatibilidades y evitar la acumulación de cargos. Una de las más polémicas -que ha sido rechazada-- la ha liderado el concejal de San Clemente (Cuenca), Francisco Risueño, y en ella pedía que el secretario general del partido no pudiera ocupar un cargo institucional del gobierno.

Pese a que Rajoy mantiene su confianza en Cospedal, el peso cotidiano del PP lo llevará Fernando Martínez-Maillo, que asciende de rango. Así, ahora será también coordinador general y no solo responsable de Organización y Electoral. En apenas un año y medio -entró en el comité de dirección en junio de 2015- se ha convertido en el 'hombre fuerte' encargado de la coordinación de la formación.

Con la designación de un coordinador general, Rajoy recupera una de las figuras que ya empleó Aznar tras ganar las elecciones en 1996, cuando nombró vicepresidente del Gobierno a Francisco Álvarez Cascos pero le mantuvo como secretario general del PP. Entonces Ángel Acebes fue designado coordinador del partido. "Es el modelo Acebes", reconocen desde 'Génova'.

MÁS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO

El diputado nacional madrileño Juan Carlos Vera continúa como coordinador. También repiten Juan José Matarí como secretario ejecutivo de Política Autonómica, José Ramón García Hernández al frente de Internacional y Vicente Tirado como responsable de la parte electoral del partido. Como responsable de Política Local debuta el alcalde de Guadalajara, Antonio Román; del PP en el exterior se ocupará José Ramón Moreno; y de Formación, César Sánchez.

Como secretarios sectoriales, Rajoy mantiene a varios ministros: Álvaro Nadal para Economía; Dolors Monserrat para Sanidad y Asuntos Sociales; y Isabel García Tejerina en Agricultura. Se encargará de educación e igualdad Sandra Moneo, como hasta ahora, mientras que Emilio del Río entra en la secretaría de Cultura y Participación Social.

En la secretaría de Nuevas Tecnologías estará Víctor Calvo Sotelo; en Justicia y Libertades Públicas, Marimar Blanco, y de Mujer, Yolanda Bel Blanca. Los representantes de la emigración son Joaquín Calvo Basarán y Alejandra Vilalta y Perdomo.

Asimismo, Rajoy ha nombrado vocales de la Junta Directiva Nacional a José María Álvarez del Manzano, Eduardo Meijide, Marisa Arrúe, Andrés Ayala, Alberto Casero, Sara Cobos, Agustín Conde, Javier de Andrés, Ángeles Esteller, José Antonio de Santiago, Alberto Díaz López, Arsenio Fernández de Mesa, Alberto Fernández Díaz y José Luis González la Mola.

También serán vocales Remedios Gordo, Agustín Hernández, Miguel Ángel Lafuente, Engracia Hidalgo, José Manuel Igual Ortiz, José Miguel Luengo y Elena Muñoz, Isabel Pérez Espinosa, Jaime Raynaud Soto, Elvira Rodríguez, Rafael Rodríguez Ponga, Vicente Sales Mateo, Isabel Tocino, Fernando Torremocha, Pablo Trillo Figueroa y Juan Van-Halen.

En su intervención para presentar su candidatura a la reelección, Rajoy ha avanzado además que serán vocales el exministro Jorge Fernández Díaz, el eurodiputado Luis de Grandes y el exsecretario de Estado Miguel Ángel Cortes. Eso sí, del Comité Ejecutivo Nacional que salen varios cargos próximos a José María Aznar, como la excaldesa Ana Botella y mujer del expresidente del Gobierno, el expresidente de Castilla y León Juan José Lucas y el exministro Alberto Ruiz Gallardón.

LLAMADA A LA UNIDAD

El jefe del Ejecutivo --que el próximo viernes presidirá el Comité Ejecutivo con su nuevo equipo-- ha procurado que nadie deje de "sentirse representando". "Y gracias a los que no he podido incluir en el Comité Ejecutivo Nacional. Seguimos contando con todos", ha afirmado.

En su discurso, ha llamado varias veces a la unidad del partido, que ha situado como un valor del PP. "En este partido caben todos, no sobra nada. Necesitamos más, cada uno en su sitio", ha asegurado, para añadir después que la clave es "la integración" y "sumar". "El enfrentamiento y la división, lo dejamos para otros", ha concluido.