Rajoy pide a los jóvenes hablar bien de España y de Europa frente al derrotismo de "chisgarabises de todo tipo"

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha pedido a los jóvenes de su partido que hablen bien de España y de Europa frente al discurso derrotista de "chisgarabises de todo tipo", partidos nuevos que surgen "por doquier", y frente a la "moda" de resaltar lo negativo frente a los positivo.

Rajoy ha pasado un rato con las Nuevas Generaciones de su partido dentro del XVIII Congreso Nacional que celebra el PP y les ha dirigido unas breves palabras para animarles a seguir en política, que es "una actividad noble" aunque haya "gente que haga lo que no es debido, como en cualquier faceta de la vida".

El presidente del Gobierno ha defendido a continuación España como "uno de los mejores países del mundo y el mejor para vivir", mensaje que a su juicio hay que "repetir frente a aquellos que sólo ven las cosas negativas".

Lo mismo ha dicho de Europa, sobre la que también "está de moda hablar mal". "Surgen partidos por doquier que son nuevos, chisgarabises de todo tipo, pues hablemos bien de Europa porque ellos hablan mal", ha instado, reivindicado el espacio europeo como exponente de la paz, la democracia y los derechos humanos.

Por último, Rajoy ha reclamado a los jóvenes que se esfuercen por cumplir sus objetivos y por depender "siempre" de sí mismos, no de otros. "No hay que preguntarse qué va a hacer el gobierno por mí, preguntaos primero: "Cómo me voy a esforzar, cuales van a ser mis objetivos", ha dicho.