Rajoy dice que para el PP "todo sigue igual" tras la victoria de Sánchez y que no adelantará elecciones

Asegura que no ha llamado a Sánchez para "no molestarle" y añade que espera el apoyo del PSOE ante el desafío catalán

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha confesado este lunes que aún no ha contactado con Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria en las primarias del PSOE para "no molestarle", pero ha señalado que, pese a esa victoria del exsecretario general de los socialistas, para el Partido Popular "todo sigue igual" y se entenderá con él si así lo quiere. Dicho esto, ha recalcado en varias ocasiones que no va a adelantar las elecciones generales.

"Para el Partido Popular todo sigue igual. Hablaremos con el PSOE si quiere y nos entenderemos si quiere", ha manifestado Rajoy dentro del Comité Ejecutivo del PP -a puerta cerrada--, según han informado fuentes 'populares'. Esa reunión ha estado centrada en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y en el desafío independentista del Gobierno catalán.

Al ser preguntado después en rueda de prensa si había llamado a Pedro Sánchez para darle la enhorabuena por ganar las primarias, en las que se impuso a la andaluza Susana Díaz, Rajoy ha afirmado que lo llamará y que si no lo ha hecho aún era "para no molestarle". Después ha esgrimido "razones de agenda" para no realizar esa llamada y ha subrayado que el PP ha respetado "escrupulosamente" el proceso interno abierto dentro del PSOE.

"ES FUNDAMENTAL MANTENER LA ESTABILIDAD"

En varias ocasiones ha descartado unas elecciones anticipadas, una vez que ha ganado Sánchez las primarias. "No va a haber adelanto electoral", ha afirmado rotundo, para añadir que estos meses ya han "sacado temas importantes" en el Parlamento, como el techo de gasto o la estiba, y han pasado el primer trámite para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

"Después de lo que hemos vivido en España, del disparate de 2016, conmigo que no cuenten para generar inestabilidad en España. Yo por lo que apuesto es por la estabilidad, por la solidez, y por la sensatez y el sentido común", ha manifestado, para agregar que seguirá intentado buscar apoyos en el Parlamento como lleva haciendo en estos últimos meses.

Rajoy ha puesto en valor los últimos datos en crecimiento y empleo y ha afirmado que España es el país europeo que "más empleo crea". "Para eso es fundamental mantener la estabilidad y la política económica", ha abundado. "No voy a disolver la Cámara y con el PSOE para mi no cambia nada. Voy a intentar llegar a entendimiento si se puede y si no se puede, no llegaremos a entendimiento", ha indicado.

El presidente ha admitido que en algunos asuntos es "muy positivo el concurso" del PSOE. "No veo por qué no se va a producir", ha asegurado, para añadir que "supone" que Pedro Sánchez apoyará a su Ejecutivo en la defensa de la unidad de España, la política europea y la política de Defensa.

Preguntado después expresamente si cree que el PSOE puede cambiar su posición en Cataluña y no seguir apoyando al Gobierno en la respuesta conjunta a la ofensiva independentista que promueve Carles Puigdemont, Rajoy ha afirmado que él no podía pensar "una cosa distinta" a que el Partido Socialista va a defender la unidad de España y la soberanía nacional.

LOS PRESUPUESTOS

En su intervención ante el Comité Ejecutivo el presidente ha presentado un informe sobre el proyecto de Presupuestos del Estado de 2017 y ha vuelto a insistir en la necesidad de que se aprueben por un doble objetivo: reducir el paro y "reforzar" la sanidad y la educación públicas con el traspaso de 5.000 millones adicionales para las comunidades autónomas.

También ha subrayado la importancia de mantener el cumplimiento de la senda de estabilidad, la reducción del déficit, que a su juicio está en la base del crecimiento económico y la creación de empleo.