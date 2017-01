Rajoy rehúsa comentar el abandono ideológico del PP denunciado por Gallardón en un foro de FAES

Etiquetas

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha rehusado este jueves comentar el abandono ideológico del PP que ha denunciado poco antes en un foro de FAES su exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Tras asegurar que no tenía "ningún sentido" que él se dedique a valorar lo que dicen unos y otros sin haberlos escuchado, ha pedido que se le deje dedicarse a "ejercer" sus "responsabilidades" como presidente del Gobierno y líder del PP.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras reunirse con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, al ser preguntado si comparte las tesis que se han lanzado este mismo jueves en un acto de FAES asegurando que el centro derecha había abandonado en buena medida sus principios ideológicos para ampliar su base electoral y si este asunto podría abordarse en el XVIII Congreso Nacional que el PP celebrará en febrero.

"Es que no tiene ningún sentido que yo me dedique a comentar lo que dicen unos y otros, sobre todo sin haberlos escuchado. Por lo tanto, permítame que me dedique a ejercer de la manera mejor posible mis responsabilidades como presidente del Partido Popular y como presidente del Gobierno. Todo lo demás, creo que no tiene ningún sentido", ha manifestado Rajoy.

Este jueves, Gallardón ha asegurado que el PP ha llegado en el pasado a "sacrificar la proclamación" de algunos de sus principios ideológicos en busca de mayorías electorales que le llevaran al Gobierno, un "miedo a la definición" a su juicio provocado por la izquierda desde la transición.

"Hemos estado en los últimos años escondiendo, avergonzándonos, de proclamar aquello que en realidad pensamos", ha dicho en un coloquio organizado por la fundación FAES compartido con el también exministro Josep Piqué y con la economista Rocío Albert, en presencia del expresidente José María Aznar.