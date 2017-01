Rajoy no da pistas sobre si hará cambios en la cúpula del PP y ve "prematuro" hablar ahora de limitar su mandato

Etiquetas

No se pronuncia sobre la gestación subrogada y se remite al debate que se producirá en el congreso del PP

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha evitado de nuevo este jueves dar pistas sobre si hará cambios en la cúpula del Partido Popular ante el XVIII Congreso Nacional que se celebrará en febrero y ha calificado de "razonable" la tesis que él mimo defiende de no cambiar lo que funciona bien, en alusión a la continuidad de María Dolores de Cospedal al frente de la Secretaría general del partido. En cuanto a la limitación de mandatos, considera "prematuro" que se le plantee este tema porque acaba de llegar.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que él siempre dice que lo que funciona no hay por qué tocarlo, lo que considera una "afirmación razonable". Preguntado entonces si no va a mover a Cospedal dado que siempre ha dicho que ha funcionado bien en su puesto en el PP, ha respondido: "Eso es una manera de aplicar la lógica, lo cuál no quiere decir que sea la única".

En cuanto a si se plantea la posibilidad de crear de nuevo la figura del coordinador general -como sucedió en 1996 con Ángel Acebes cuando Francisco Álvarez Cascos era vicepresidente y 'número dos' del PP-, Rajoy ha dicho que se podría crear o no. "No es la primera vez que hay un coordinador general en el PP. Por tanto, puede haber una segunda vez o no. Eso ya veremos, habrá que escuchar a todo el mundo", ha resaltado, para añadir que hay que "escuchar a todo el mundo".

Al ser preguntado en qué notarán la democracia interna dentro del PP tras el cónclave del partido, Rajoy ha afirmado rotundo que su formación tiene "mucha democracia interna" y ha añadido que él no iba a entrar a juzgar si los demás partidos la tienen o no. Dicho esto, ha puesto como ejemplo que el PP para ser candidato a presidente basta con presentar la firma de 100 afiliados.

A renglón seguido, ha explicado que el ponente de la ponencia de Estatutos, Fernando Martínez-Maillo, ha realizado una propuesta -a doble vuelta-- para elegir al líder de la formación y se van a discutir las enmiendas que se han presentado a ese documento. "Vamos a intentar hacer algo razonable, sobre todo algo que le guste a los militantes del PP", para añadir que cada partido se gobierna "como quiere" y el suyo lo hace de una "manera bastante razonable".

LIMITAR MANDATOS ES DE SISTEMAS PRESIDENCIALISTAS

En cuanto a si no optará a la reelección como presidente del Gobierno después de que el pacto PP-C's fije un máximo de ocho años, Rajoy ha señalado que él "acaba de llegar" y ha sido elegido hace tres meses. "Plantearme ahora lo que voy a hacer, ni siquiera sé cuando, realmente es un poco prematuro", ha enfatizado, para añadir que ante ese acuerdo con el partido naranja habrá que entrar "en los detalles" que "son importantes en la vida".

Dicho esto, ha explicado que España tiene un sistema parlamentario y no es acorde con la "tradición" esa limitación de mandatos, más propia de los sistemas presidencialistas como el de Estados Unidos. Y una vez más, ha recordado que la canciller alemana, Angela Merkel, lleva gobernando doce años y se va a volver a presentar a unas elecciones. "En estos asuntos no se puede ser dogmáticos ni tener posiciones prefijadas e inamovibles. Yo lo que digo es que llevamos tres meses y ahora estamos con los temas estos de la economía, que son muy complejos", ha apostillado.

LA GESTACIÓN SUBROGADA

Al ser preguntado cuál es su posición sobre la maternidad subrogada, Rajoy ha admitido que es uno de los "muchos asuntos" del congreso y ha agregado que él prefería "no adelantar acontecimientos". Según ha dicho, él fijará posición si lo cree oportuno en el propio debate que se produzca en el cónclave.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha indicado que hay cuatro mil enmiendas a las cinco ponencias y él no va a entrar en ninguno de los temas hasta que se produzca el debate en el mismo congreso del PP, que se celebrará entre los días 10 y 12 de febrero en la Caja Mágica de Madrid.