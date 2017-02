Rajoy: "Rechazamos los populismos y los combatimos con la verdad, la buena gestión y la ejemplaridad"

Etiquetas

El presidente apela a la negociación, pero advierte a la oposición que también es su obligación y le dice que dialogar "no es vender favores al Gobierno"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha puesto en valor la trayectoria del PP al servicio de los españoles y lo ha contrapuesto con el populismo que representan partidos como Podemos, formación a la que no ha citado en ningún momento. "Rechazamos los populismos en todas partes y los combatimos como se tiene que combatir, con las armas de la verdad, la buena gestión, la cercanía y la ejemplaridad", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en su discurso de clausura del XVIII Congreso Nacional del PP que le ha reelegido por cuarta vez presidente de este partido, el mimo día que Pablo Iglesias revalida su liderazgo en Podemos frente a su número dos, Iñigo Errejón, en la Asamblea que el partido morado ha celebrado este fin de semana en Vistalegre.

Sin embargo, Rajoy ha obviado en su intervención la confrontación con Podemos, a los que no ha mencionado explícitamente en ningún momento. Sí que ha dicho a los españoles que la política "no es un cuento de hadas" y que hay que "remangarse" como ha hecho el Partido Popular estos años y "retirar los obstáculos" con sus propias manos.

En este contexto, ha realizado continuos llamamientos al diálogo, recordando que el PP solo cuenta con 137 diputados en el Parlamento y un acuerdo de investidura con Ciudadanos y Coalición Canaria que no es suficiente para aprobar leyes en el Congreso. Del resto de formaciones, que no quisieron "comprometerse" tras las elecciones, ha dicho que no sabe nada y que "no es fácil saberlo", en clara alusión al PSOE y su situación interna. Ha confiado en que se imponga la "sensatez" porque España necesita "estabilidad y certidumbre" tras un año de bloqueo político.

Mariano Rajoy ha asegurado que su partido se adapta a este escenario de diálogo pero que también debe hacerlo la oposición, porque el Gobierno está obligado a conversar igual que el resto, "ni más ni menos". Y a la oposición le ha dicho que el "diálogo no significa vender favores al Gobierno sino buscar acuerdos para atender las necesidades de España y hacer posible la gobernabilidad por el interés de los españoles".

Y en esta misma línea, ha reiterado un mensaje que mantiene desde que llegó al Gobierno: que dialogará pero no para derogar las reformas que a su juicio han permitido revertir la crisis económica, porque para él "el peor error es dar marcha atrás".

"El diálogo no puede tomarse como una oportunidad para el desmantelamiento", ha dicho en otra advertencia a la oposición, y ha resaltado acuerdos ya alcanzados con el PSOE, que permitieron por ejemplo la aprobación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

UN PARTIDO ESPAÑOL

Rajoy ha asegurado que el PP ha reafirmado sus valores en el XVIII Congreso Nacional: el ser un partido español, la defensa de la unidad de España, de Europa, de la libertad personal, la igualdad entre españoles, una sociedad solidaria, el imperio de la ley y la firmeza en la lucha contra el terrorismo.

En su intervención ha hecho un breve repaso a los años pasados en el gobierno, la salida de la crisis y el "coste alto" que ha tenido para el PP, ha dicho. "Hemos pagado un precio en popularidad, en imagen, en votos. Injusto, diréis. Inevitable, digo yo", ha agregado.

Ha reiterado que entre las tareas pendientes destaca la consecución de los 20 millones de empleos en el año 2020. "Este año el crecimiento del empleo se volverá a medir en centenares de miles de personas. Eso quiere decir que estamos cumpliendo", ha agregado.

MENSAJE A ALBERT RIVERA

Ha agradecido la presencia hoy de invitados a la clausura como organizaciones sociales, sindicales, empresariales y cuerpo diplomático y a otros partidos también presentes hoy, como los socios electorales de UPN, Foro y PAR, también Coalición Canarias y Ciudadanos.

Este último partido, que apoyó la investidura de Rajoy, ha estado representado por Begoña Villacís y Miguel Gutiérrez. El presidente del PP, que ha resaltado la importancia de ese acuerdo de investidura, les ha dicho a los dos lo mismo que, según ha contado, le ha pedido esta mañana a Albert Rivera, presidente de la formación naranja, que le ha llamado por teléfono: "Que no me apretara mucho".

En el capítulo de recuerdos, Rajoy ha tenido un mensaje especial para las víctimas del terrorismo y para los miembros del PP que han fallecido, especialmente para Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia.

TELEGRAMA AL REY

Al arranque de su intervención, Rajoy ha anunciado que enviaba un telegrama al Rey con "la más sentida expresión de afecto y lealtad a la Corona". Ha explicado que se trataba de un gesto especialmente significativo en un año en que se cumplen 40 de las primeras elecciones democráticas de España.

También porque es un mensaje al nuevo Rey tras la abdicación de Juan Carlos I, un relevo en la jefatura del Estado que se produjo con normalidad. "Las instituciones funcionaron a la perfección y eso nos debe llenar de orgullo", ha añadido.