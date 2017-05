Rajoy envió un SMS a Sánchez el día 22, pero el PSOE desvincula del mensaje la llamada de hoy al presidente

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió un mensaje de texto al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al día siguiente de que éste ganara las primarias del PSOE, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

En el citado SMS, Rajoy le emplazaba a hablar cuando el nuevo líder socialista dispusiera de tiempo: "Cuando tengas un minuto hablamos", aseguran las citadas fuentes que decía el mensaje del presidente.

Sin embargo, fuentes cercanas a Pedro Sánchez aseguran que no saben si ese mensaje de texto se recibió o no porque ese día el nuevo secretario general de los socialistas recibió cientos de mensajes en su móvil, aunque les "extraña muchísimo" porque en los días siguientes, cuando aseguraron que Mariano Rajoy no había felicitado a Pedro Sánchez, el presidente siguió alimentando esta idea al decir que no le había llamado porque no quería molestarle.

En cualquier caso, quieren restar importancia a este asunto y dejan claro que el nuevo dirigente socialista ha llamado hoy a Mariano Rajoy independientemente de si éste envió o no un SMS a Pedro Sánchez al día siguiente de su elección.

Las fuentes cercanas a Sánchez destacan, eso sí, que el líder de la oposición ha llamado a Mariano Rajoy por responsabilidad sobre el asunto catalán y con el fin de tener una relación fluida.

De hecho, explican que la conversación entre ambos de esta mañana ha sido "fluida y normal", tal y como han calificado ambas partes. Durante esta llamada, Pedro Sánchez ha explicado a Mariano Rajoy que su partido estará en la defensa de la legalidad y de la Constitución y "contra cualquier intento de romperla".

El líder socialistas ha dejado clara su oposición al referéndum ilegal que pretende realizar el Gobierno de la Generalitat sobre la independencia de Cataluña.

Esta conversación se produce después de que el portavoz provisional del Grupo Socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, reclamara a Mariano Rajoy que "siente" a todos los partidos constitucionalistas para "demostrar que hay un bloque constitucionalista" y una "amplia" mayoría parlamentaria contraria a la celebración del referéndum de independencia en Cataluña.

El secretario general del PSOE y el jefe del Ejecutivo han quedado en seguir hablando en próximas fechas sobre esta cuestión.