Ramón Espinar sobre la marcha de Aguirre: "Hoy se constata la crónica de una muerte anunciada"

Etiquetas

"Vamos a impulsar una consulta ciudadana a nuestros inscritos para llevar adelante una moción de censura a Cifuentes"

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha sostenido este lunes que "hoy se constata la crónica de una muerte anunciada" tras la marcha de la exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid Esperanza Aguirre y ha asegurado que "la dimisión de Aguirre no zanja la crisis abierta en la Comunidad de Madrid".

En una rueda de prensa tras conocer esta tarde la noticia de la dimisión de Aguirre, Espinar ha dicho que Aguirre debería haber dimitido desde hace mucho tiempo porque "aún en la hipótesis de que no tuviera ninguna responsabilidad judicial es la responsable política de la trama de corrupción que ha sido el PP en la región en las últimas dos décadas".

"Creo que nos vamos a encontrar frente a todo un despliegue del PP diciéndonos que la dimisión de Aguirre zanja los problemas de corrupción del PP de Madrid", ha declarado el secretario regional de la formación morada, que a su juicio "el corazón del problema no es si uno de los dirigentes del saqueo dimite", sino "si el PP de Madrid tiene legitimidad para seguir al frente de la Comunidad".

"Hoy ha dimitido una concejala sin responsabilidades de gobierno por lo que el problema no estaba en el Ayuntamiento sino está en el PP de Madrid", ha añadido.

"Cuando al partido que está en el gobierno se lo han comprado con una chequera los poderosos de este país no está garantizado que ese partido sea cual sea su ideología esté gobernando en beneficio de la mayoría, está gobernando bajo el criterio del interés particular de aquellos que han puesto la chequera", ha aseverado Espinar, que ha insistido en que "el PP no tiene ninguna credibilidad para decir que lo que hacían hace cuatro, tres o dos años ya no lo están haciendo".

"El PP está bajo sospecha y desligitimado para gobernar en la Comunidad y en el conjunto de España", ha reiterado.

En este sentido, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid ha asegurado que "van a impulsar una consulta ciudadana a sus inscritos para llevar adelante una moción de censura a Cifuentes" porque "la legitimidad del gobierno de la Comunidad está erosionada".

"Ninguna democracia homologada como la española soportaría que un partido imputado y cuyos principales dirigentes compadecen días sí y días también en sedes judiciales siga gobernando sin una convocatoria de elecciones y sin una revisión por parte de la ciudadanía", ha apostillado Espinar, para explicar a continuación que "van a ir paso a paso" y "el primero es la consulta ciudadana".

Así, ha detallado que a partir de la consulta "establecerán contactos con Cs y PSOE" y pondrán "toda la carne en el asador para que el PP salga del gobierno de la Comunidad cuanto antes mejor".

Espinar tampoco se ha olvidado de la formación naranja la que a su parecer "se presentó a las elecciones diciendo que iban a regenerar la política y han terminado apuntalando a Cifuentes en la Comunidad, al PP de Murcia, al PSOE de los ERES y a Mariano Rajoy".

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, espera que "esta vez sea la última y la definitiva que Aguirre dimite". "Entró en la Comunidad hace 14 años con el 'tamayazo' y sale 14 años después con el trama 'Lezo'", ha dicho.

Sin embargo, la portavoz de Podemos en la Asamblea, cree que "el problema del PP no se llama Esperanza Aguirre, ni se llama Cristina Cifuentes, ni Ignacio González, ni Francisco Granados, no se llama casos aislados ni se llama unas cuantas ranas en un charco" sino que "el problema del PP es que es una estructura corrupta que lleva demasiado tiempo gobernando está región y ahora también este país".

Por ello, la portavoz de la formación morada cree que la Comunidad "merece otra cosa". "Vamos a ponerle un espejo al PP pero un espejo desde la ciudadanía e instituciones que pueda mirar que es verdaderamente una estructura corrupta", ha espetado Ruiz-Huerta, al tiempo que ha insistido en que "la región y la gente se merece otro modelo de gobierno más limpio, transparente y democrático" y "Podemos Comunidad de Madrid está en disposición de ser una alternativa al PP en la Comunidad".