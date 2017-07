Ramón Espinar, sobre ediles que no pagar: "Tenéis que elegir. No podéis ser militantes de Podemos y no donar a Podemos"

Etiquetas

El secretario de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado este jueves que con el expediente abierto por la Comisión de Garantías Democráticas a siete ediles de Ahora Madrid por no contribuir económicamente al partido se les quiere hacer llegar que "tienen que elegir", ya que "no pueden ser de Podemos pero no donar a Podemos".

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Espinar ha recordado que los cargos públicos de la formación morada se han comprometido a no cobrar más de tres salarios mínimos interprofesionales, unos 2.100 euros al mes. "Tenemos unas limitaciones que vienen de la idea de que uno no puede ser representante popular viviendo como un marqués, viviendo como vive la gente. Tres salarios es un sueldo más que suficiente para vivir", ha dicho.

Lo que sucede es este caso, según ha explicado, es que Ahora Madrid tiene su propia carta financiera y sus propios principios éticos y los ediles "los cumplen a rajatabla". "Ninguno cobra su salario íntegro y todos cumplen con su carta financiera y con sus principios éticos. Pero las donaciones no las efectúan en Podemos, sino a otras iniciativas sociales. Por eso, lo que ha dicho la Comisión de Garantías Democráticas es que tenéis que elegir. No podéis ser militantes de Podemos pero no donar a Podemos", ha dicho.

El también portavoz de Podemos en el Senado ha explicado que "la clave" en esta cuestión es que en Podemos "se puede inscribir cualquiera" en pocos minutos a través de la web y sólo con el DNI. "La clave es que muchos son cargos públicos y responden a otras iniciativas sociales, como Madrid 129 en el caso Guillermo Zapata. Son concejales de Madrid que no son de Podemos. Ellos donan a otras iniciativas y a efectos prácticos no son militantes de Podemos, sino de organizaciones hermanas a las que nos unimos en las elecciones", ha reconocido.

Espinar entiende que el expediente abierto no es un castigo. "Lo que se les ha dicho es que si eres cargo público y no donas a Podemos no tienes que estar inscrito. No hay conflicto, son las reglas, y no representan un problema o conflicto. Ellos donan y viven de acuerdo a las carta financiera de Ahora Madrid. Viven como predican, son coherentes, muy dignos, representando los intereses de la ciudadanía, pero hay una situación de ser inscritos en Podemos pero a la vez donando a otra organización política", ha dicho.

"La clave es que lo más relevante es que ninguno de los concejales de Ahora Madrid se queda íntegramente el sueldo, no por actitud caritativa, sino porque entendemos que no pueden despegarse tanto que desconozcan los problemas reales de la ciudadanía. Es un salario que está muy bien para vivir", ha insistido.

En resumen, el diputado autonómico ha indicado que todas las organizaciones políticas "acarrean una seria de deberes". "Nosotros nos queremos y la gente de Ahora Madrid es muy decente y están haciendo un maravilloso trabajo y donan parte de su sueldo a organizaciones sociales. Compartir camino con mucha gente genera fricciones, pero enriquece la propuesta política", ha concluido.