Raquel González rechaza la oferta de Llanos de ir en sus listas y deja en manos de la militancia el futuro de PP Vizcaya

Etiquetas

Dice que "habrá unidad" e integración en "un gran equipo" tras el congreso, "una vez elegido el programa que realmente garantice el éxito"

La concejal de Getxo y aspirante a la presidencia del PP de Vizcaya, Raquel González, ha rechazado la oferta de su contrincante, la portavoz de los populares, Nerea Llanos, de entrar en sus listas como número dos para ir al Congreso de este viernes "unidos", y deja en manos de la militancia la elección de la próxima dirección del partido en este territorio.

Según ha apuntado la edil de Getxo, que ha incluido en su candidatura al europarlamentario Carlos Iturgáiz como vicesecretario de Asuntos Exteriores, "habrá unidad" e integración en "un gran equipo" tras la culminación del proceso congresual, "una vez elegido el programa que realmente garantice el éxito" del Partido Popular.

En un comunicado, González ha señalado que mañana viernes en el Palacio Euskalduna de Bilbao "se inaugura el proceso de renovación, regeneración y recuperación" del PP vizcaíno. "Es lo que este partido necesita y lo que la afiliación pide, y ahora tenemos la oportunidad de conseguirlo entre todos. Esta gran familia que es el PP de Vizcaya se ha volcado en este nuevo proceso y será la encargada de decidir que Partido Popular quiere para los próximos años", ha aseverado.

En este sentido, considera que "ya no toca hablar de personas, sino de objetivos, de modelos, de hacer política y de proyectos". "Ya no es momento de hablar en los despachos, ya se intentó, y no fue. El proceso avanza y ahora toca escuchar a la afiliación, que es lo más importante que tiene este partido, y devolverle la ilusión", ha manifestado.

A su juicio, ahora la formación popular "está más unida que nunca buscando un modelo que lo relance al lugar que nunca debió perder, tratando de recuperar los espacios perdidos y volviendo a ser una alternativa real".

En este sentido, ha afirmado que el PP debe ser "una opción factible y útil a la sociedad". "Y habrá unidad, que llegara de la mano de la madurez de cada uno, cuando una vez elegido el modelo a implantar en la forma de trabajo del PP de Vizcaya, una vez elegido el programa que realmente garantice el éxito del Partido Popular en Vizcaya, nos integremos y conformemos un gran equipo", ha añadido.

EQUIPO

Por ello, "en aras de conseguir lo mejor para este Partido Popular de Vizcaya", ha presentado "orgullosa a una parte de las personas que conforman el mejor equipo que se puede reunir" y que le acompañaran los próximos años si su proyecto es el elegido. En esta línea, ha apuntado que se trata de "un equipo abierto que seguirá sumando activos que quieran formar parte de él y trabajar por un objetivo común".

De esta forma, señala que la Presidencia del PP de Vizcaya estaría liderada por ella, mientras que ejercería de secretario general Gonzalo Machín Esposito --exparlamentario y exjuntero--.

De coordinador provincial y portavoz, propone a Eduardo Andrade Aurrecoechea --concejal en Getxo--, mientras que para las vicesecretarías ha elegido al europarlamentario Carlos Iturgaiz (de Asuntos Exteriores); a la exparlamentaria Esther Martínez (Organización); a la exportavoz del Ayuntamiento de Bilbao Cristina Ruiz (Relaciones Institucionales); a Iñigo Marco-Gardoqui (Economía); A Aiala Eguíluz Borde (politica municipal y foral); a : Juan Carlos Castaño Moreno (Estudios y Programas); a Carlos Abajo Márquez (Agenda digital); y al exconcejal de Bilbao Carlos García (Derechos y Libertades).