Etiquetas

La Real Sociedad vuelve a Europa por la puerta grande

La Real Sociedad demostró su superioridad y pasó por encima del Rosenborg (4-0) en el inicio de la Liga Europa merced a un comienzo arrollador, con goles de Diego Llorente y Zurutuza, que dejaron el encuentro sentenciado a los 10 minutos.

El equipo 'txuri urdin' confirmó su buen momento y continuó en Europa con las buenas sensaciones que dejó en las tres primeras jornadas ligueras. Lejos queda ya la fase de grupos de la 'Champions' 2013/2014 en la que sumaron un punto y la previa de la Liga Europa de la siguiente temporada en la cayeron ante el Krasnodar. La Real Sociedad ha vuelto a la competición continental y lo ha hecho de la mejor manera.

Enfrente, el Rosenborg, que pasó por encima del Ajax en la previa, apenas opuso resistencia a la exhibición realista. Odriozola y De la Bella se hicieron dueños de las bandas de Anoeta, que añadió una grada supletoria en uno de los fondos por el regreso a Europa. Suyos fueron los centros que Xabi Prieto y Llorente no acertaron a rematar merced al buen hacer del portero Hansen.

Precisamente el primer fallo del cancerbero noruego dio lugar al primer tanto de la noche. Un tiro de Illarramendi en el minuto 9 desde fuera del área, que no pudo atrapar Hansen, lo aprovechó el propio Llorente para hacer el primero. Sin apenas tiempo para la celebración de ese tanto, la parroquia donostiarra ya cantaba el segundo de Zurutuza con un gran cabezazo, tras una bonita asistencia de Xabi Prieto.

La Real Sociedad no frenó la apisonadora y continuó ofreciendo una clase magistral ofensiva que mezcló centros laterales y frontales con combinaciones que superaban todas las líneas defensivas de un Rosenborg que no recibió goles ni en su visita al Celtic en la previa de 'Champions' ni en el Amsterdam Arena. Con este arsenal ofensivo, el tercero no se hizo esperar. Un centro del capitán desde la banda derecha lo empujó el central noruego Skjelvik a su propia portería.

El pasó por vestuarios frenó el ritmo del encuentro y los de Eusebio Sacristán comenzaron a reservar fuerzas para el duelo ante el Real Madrid de este domingo. Los 'txuri urdines' se hicieron con el control del centro del campo mientras emergía la figura de Carlos Vela. El mexicano, que ha cumplido su partido 237 con la Real Sociedad igualando a Bravo como el segundo realista con más participaciones en el club, se hizo dueño del balón y de sus botas nacieron los ataques de una Real que ya jugaba a medio gas.

Eusebio Sacristán decidió dar descanso a sus jugadores para el duelo ante el Madrid. William José, que no estuvo acertado de cara a gol, dejó su lugar a Juanmi que dejó de nuevo buenas sensaciones en los minutos que disfrutó. Este ralentí en el juego de la Real, lo aprovecharon los noruegos para poner en aprietos a Rulli con un tiro de Adegbenro, que desvió a córner el guardameta argentino.

Sin embargo, los donostiarras reaccionaron y cerraron el partido con el cuarto gol. El central Diego Llorente anotó el segundo gol en su cuenta particular tras una genial asistencia de Canales desde el córner.

Pese a la amplísima victoria la Real no será el líder del grupo L después de que el Zenit goleara al Vardar por 0-5. Precisamente, los de Eusebio Sacristán visitarán a los rusos la próxima jornada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 4 - ROSENBROG, 0. (3-0, al descanso)

--ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Rulli, Odriozola, Diego Llorente, Aritz Elustondo, De la Bella, Illarramendi, Canales, Zurutuza (Zubeldía, min.76), Xabi Prieto (Juanmi, min.58), Vela y Willian José (Bautista, min.68).

ROSENBORG: Hansen, Meling, Skjelvik, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen (Lundemo, min.61), Trondsen, Jensen, Yann-Erik de Lanlay (Helland, min.74), Adegbenro (Jevtovic, min.82), Bendtner.

--GOLES:

1 - 0, min.9, Diego Llorente.

2 - 0, min.11, Zurutuza.

3 - 0, min.41, Skjelvik, en propia puerta.

4 - 0, min.77, Diego Llorente.

--ÁRBITRO: Paolo Mazzoleni (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Meling (min.72) y Reginiussen (min.90+2) en el Rosenborg.

--ESTADIO: Anoeta.