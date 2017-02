Representantes de las candidaturas de Podemos aseguran que después de Vistalegre II el objetivo será "compartido"

Etiquetas

Rita Maestre (Recuperar la Ilusión), Ramón Espinar (Podemos para todas) y Diego Pacheco (Podemos en movimiento) han coincidido este miércoles en Santiago al destacar que después de la Asamblea Ciudadana de Podemos (Vistalegre II) que se celebrará este fin de semana y en el que se escogerá el Consejo Ciudadano Estatal el objetivo de todas las personas que conforman las distintas listas será "compartido".

En primer lugar, en declaraciones a los medios, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y número dos de la candidatura de Íñigo Errejón, Rita Maestre, ha destacado que en esta asamblea, en la que "a diferencia de lo que pasa en los partidos tradicionales" votarán miles de personas, lo que se decidirá es "cuál es el rumbo o la táctica" para llegar a un objetivo "compartido" por todos, que es "ganar al PP".

"Nosotros defendemos un Podemos, que es el Podemos natural, el de ser una organización transversal, democrática y con voluntad de ganar", ha destacado, para asegurar que "un cierto viraje" --hacia Izquierda Unida-- "puede hacer volver al tablero que era el país antes del 15M", cuestión que considera que "sería un error". "Construimos Podemos diciendo que las etiquetas tradicionales que dividían el campo político no eran útiles para construir esa alternativa y lo hicimos recogiendo al 15M", ha señalado.

Además, preguntada por la posibilidad de que se produzcan dimisiones de los que no se impongan en Vistalegre II, Maestre ha asegurado que lo que hay por delante es "la oportunidad de construir una organización" en la que quepan todos. "En Podemos no sobra nadie, lo que falta es mucha gente que aún no confían en las fuerzas del cambio para superar sus situaciones", ha manifestado.

Asimismo, ha asegurado que "no está en discusión quién es la persona que tiene que encabezar este proyecto" y ha vuelto a insistir en que el actual secretario general, Pablo Iglesias, "es la mejor persona para encabezar" la formación morada. "Y lo va a seguir siendo durante muchos años", ha apuntado.

"NIVEL DE CONFRONTACIÓN"

Por su parte, Espinar ha considerado que en este proceso se ha escenificado "un nivel de confrontación muy por encima de las diferencias reales que existen". "Lo que espero es que después de unas semanas en las que todos los titulares tenían más que ver con la salsa rosa del asunto que con los debates de contenido político podamos tener un debate de altura sobre el modelo de organización que necesitamos para el modelo de sociedad", ha apuntado.

En este sentido, preguntado por las declaraciones en las que Errejón aseguró que si gana el proyecto de Pablo Iglesias Podemos estará "más lejos" de ganar las elecciones al PP, el líder de Podemos en Madrid ha pedido "no exagerar". "Yo también creo que si gana el proyecto de Errejón estaríamos más lejos para ganar las elecciones", ha señalado.

Asimismo, preguntado por la posibilidad de que la lista encabezada por el actual secretario Político gane el proceso, Espinar ha considerado que si eso ocurre, todos los que, como él, están ahora al lado de Iglesias, deben situarse "a su lado" y entender "que les toca a ellos pilotar el proyecto".

Además, preguntado por la polémica surgida sobre la alianza con IU, el líder de Podemos Madrid ha considerado "una mala idea" utilizar a los aliados "como arma arrojadiza" en un debate interno.

POSTURA ANTICAPITALISTA

Por su parte, el representante del proyecto Podemos en Movimiento Diego Pacheco ha puesto en valor el hecho de que se celebren debates de este tipo por todo el territorio en el que las distintas candidaturas exponen sus propuestas.

Y es que, en su opinión, con en enfrentamiento surgido en los últimos días entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón la gente "pudo sentirse un poco descolocada". "Ahora es el momento de pensar en el día después de Vistalegre, no en el enfrentamiento Pablo-Íñigo", ha apuntado.