Responsables del PP acudirán a la manifestación 'Por una sanidad digna' por "promesas incumplidas" de la Junta

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha indicado este jueves que responsables del partido en la provincia acudirán a título individual a la manifestación convocada para el próximo domingo por la plataforma 'Por una sanidad digna' ya que han entendido que "no hay compromisos por parte de la Junta" sino solo "promesas incumplidas".

En rueda de prensa, González ha indicado que "estaremos allí porque desde esa manifestación histórica no ha habido ningún cambio para mejorar la situación sanitaria si no "una merma de médicos y de camas hospitalarias" por lo que "desde la perspectiva de los ciudadanos todo ha empeorado" por lo que "vamos a estar presentes".

Según ha señalado González entre la población existe "un hartazgo generalizado" respecto a la situación de la provincia por lo que imagina que "será una manifestación masiva".

Hasta el momento, "no hay compromisos de la junta si no promesas incumplidas y reiteradas" por lo que "no queremos promesas sino hechos y realidades" y hasta el momento lo que ha hecho la Junta es "obviar la resolución de un juez que decía que la fusión que se estaba dando era nula de pleno derecho" y pasar las Navidades "con menos camas hospitalarias que nunca".