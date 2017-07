Revilla dice que el PRC va a "ganar seguro" las elecciones de 2019

Etiquetas

Subraya la "unión" del PRC frente al resto de fuerzas, a los que advierte que las "guerras que destruyen los partidos" son las de "casa"

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado que los regionalistas son "imparables", por lo que vaticina que "seguro" que ganarán las elecciones de 2019.

"Somos imparables de cara a las próximas elecciones. Vamos a ganar seguro. Y tenemos que mentalizarnos todos", ha apostillado ante los ediles regionalistas en la oposición municipal convocados en Hoznayo para analizar los dos años de legislatura.

Revilla ha incidido en que "cada uno debe aportar lo que pueda" para conseguir "el objetivo que queda de ganar las elecciones" y ha subrayado que es preciso mantener el partido "unido y con fuerza". "Solo nos queda quitar 1.500 votos al que ganó y pasarlo al nuestro. Y hemos ganado las elecciones", ha remachado.

En este sentido, ha destacado que "ve ánimo, fuerza e ilusión" en la gente, por lo que ha instado a los presentes a comprometerse a conseguir otro de los hitos del PRC, como --ha recordado-- se consiguieron "las metas" de la Autonomía y de gobernar.

"Ahora solo queda ganar y solo depende de nosotros", ha aseverado Revilla, quien ha reivindicado que el "principal valor del partido es la unidad". "No somos una jaula de grillos", ha dicho Revilla, que también ha defendido como un valor que en el PRC son "previsibles" y la gente saben los que van a decir.

Asimismo, Revilla ha defendido que el PRC no es un partido "sectario" y ha asegurado que vota "en función del interés general y no del partido que presente una iniciativa". "La gente sabe que cuando hay un tema que afecta a Cantabria lo defienda quien lo defienda, lo proponga quien lo proponga, ahí está el partido. Nosotros lo apoyamos porque no somos sectarios", ha insistido.

PREOCUPANTE SITUACIÓN DEL RESTO DE PARTIDOS

En su intervención, el secretario general del PRC ha hecho alusión a la "preocupante situación" que, según ha dicho, viven el resto de los partidos del arco parlamentario (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos).

Así, ha considerado que el PP "tiene pinta de que acabará en dos" pero ha añadido que no quiere que "esa sea la razón" para ganar" a ese partido, sino porque el PRC lo "merece por lucha y trayectoria".

En cuanto al PSOE, ha señalado que hay que "esperar" a que los militantes nombren a sus cargos y "negociar" con los partidos, aunque ha admitido que "hay una situación compleja" y en unos días se sabrá qué pasa porque --ha dicho-- "lo importante es que cuando alguien gana, los demás se pongan a servicio de quien gana y, a veces, se producen guerras".

Y es que, según ha advertido, "las guerras que destruyen los partidos son las que se producen en casa. Eso es demoledor", ha sostenido.

Sobre Ciudadanos, se ha limitado a decir que "antes eran dos y ahora son uno y uno" y acerca de Podemos ha apuntado que, a partir de ahora y de cara a lo que falta de legislatura, será "una guerra abierta porque hay que enfrentarse a otra campaña" y tienen, en su opinión, que "abrirse un hueco".

GOBIERNO "HOSTIL" EN MADRID

Al margen de los conflictos internos del resto de partidos en Cantabria, el secretario general del PRC ha incidido en que el Gobierno de Mariano Rajoy es "hostil" con Cantabria y "moroso", ya que no pagan los 89 millones de euros a los que se comprometieron.

A pesar de ello, ha destacado los buenos resultados de la Encuesta de Población Activa que muestran que en Cantabria hay 13.300 parados menos que hace dos años y "las buenas" perspectivas que hay, ya que ha subrayado "hay empresas que quieren venir a Cantabria".