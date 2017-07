Revilla "desea estabilidad" en "todos" los partidos para poder llegar a "pactos" que permitan "avanzar" a Cantabria

Etiquetas

Asegura que el PRC "no da ninguna cobertura ni apoyo" a Carrancio tras dejar Cs y dice que "la interlocución siempre va a ser con los partidos"

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, "espera que se solucionen pronto" los problemas y pugnas internas que viven la mayor parte de las fuerzas políticas de la comunidad autónoma y "desea" que haya "estabilidad" en "todos" ellos para que sea posible alcanzar "pactos con partidos estables" que permitan seguir garantizando la "estabilidad política" en la comunidad autónoma y poder "seguir avanzando".

Al ser cuestionado este lunes por los medios de comunicación acerca de la situación interna que viven en la región PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos, que junto con el PRC son los que tienen representación en el Parlamento regional, Revilla ha opinado que "no es bueno que no haya estabilidad" en los partidos políticos porque, según ha advertido, "eso repercute" en las instituciones.

"Yo lo que deseo es que haya estabilidad en todos los partidos para que podamos hacer en una región donde no hay mayorías absolutas pactos con partidos estables que permitan la garantía de que hay estabilidad politica, que es muy importante para salir crisis y seguir avanzando. Eso es clave", ha dicho el presidente en declaraciones realizadas a los periodistas tras inaugurar un encuentro sobre el síndrome de Rett.

Revilla, que ha afirmado que su partido, el PRC, "no tiene" ningún problema "de la dimensión" de lso que se están viviendo en otros, ha hecho una diferenciación entre las situaciones que viven las distintas fuerzas de la región y ha distinguido entre la del PSOE, que es socio del PRC en el Gobierno regional y en muchos ayuntamientos, con la de otras fuerzas, como PP o Ciudadanos.

LA SITUACIÓN DEL PSOE, "NORMAL" DENTRO DE UN PROCESO CONGRESUAL

Y es que, a su juicio, lo que está ocurriendo en el PSOE --que celebrará en los próximos días unas 'primarias' en las que pugnarán por el liderazgo del partido la actual secretaria general y vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, con el aspirante Pablo Zuloaga-- "es una situación normal", con las "confrotaciones lógicas" en un proceso de Congreso y de renovación de cargos.

"Cuando hay renovación de esos cargos pues existen las confrontaciones lógicas de los que creen que pueden hacerlo mejor que los otros. No veo mayor problema en el PSOE", ha dicho Revilla, que además cree que el Partido Socialista tiene "una ventaja" sobre otros en la resolución de estos problemas internos, que son su experiencia y años de existencia en comparación con otros de más reciente creación.

Según ha dicho, esto hace que al final los militantes socialistas "escogen lo mejor" y ocurre que "por lo general, quien no gana, como debe ser en democracia, se pone al servicio del que gana".

LAS CRISIS DE PP O CS SON "OTRA COSA"

Para el presidente cántabro y líder del PRC "otra cosa" son el "enfrentamiento" dentro del PP de Cantabria --parte del partido no acepta el resultado del Congreso regional en el que María José Sáenz de Buruaga se impuso en marzo al hasta ese momento líder, Ignacio Diego, por cuatro votos y denuncia "irregularidades" en el proceso--, que, a su juicio, es de "otras características" al del PSOE, y también lo que está ocurriendo en Ciudadanos, donde han dejado el partido uno de sus dos diputados regionales y los dos ediles que tenían en Santander --los tres mantienen sus respectivas actas--.

Cuestionado por la petición de Ciudadanos de que Juan Ramón Carrancio pase a ser diputado no adscrito tras su marcha de la formación y la reclamación a PRC y PSOE para que no apoyen a un "tránsfuga" manteniéndolo dentro del grupo mixto --algo que el partido naranja no quiere--, Revilla ha asegurado que su partido "no da ninguna cobertura ni apoyo" a este diputado y ha garantizado que "la interlocución siempre va a ser con los partidos políticos".

Pese a ello, Revilla ha recordado que "las leyes son las que hay y hay que acatarlas" y hacen que la entrega del acta sea una "decisión personal de cada diputado". "Nosotros qué cobertura vamos a dar. Nosotros aceptamos las leyes", ha dicho el presidente regional y líder regionalista, que ha recordado que su partido también ha vivido este tipo de situaciones en el pasado.

Revilla ha dicho esto después de que Cs criticara las "dudas" que, según señaló, están manifestando regionalistas y socialistas sobre la situación de Carrancio tras dejar el partido naranja, acerca de si debe seguir o no como diputado del grupo mixto o pasar a ser no adscrito o acerca de su continuidad en la Mesa del Parlamento.

En sus declaraciones, el presidente regional y secretario general del PRC no ha hecho ninguna alusión a Podemos, partido que recientemente ha vivido la dimisión del que era su secretario general desde hacía un año, Julio Revuelta, y de varios miembros del Consejo Autonómico, lo que ha motivado la creación de una comisión permanente liderada por ALberto Gavín para dirigir el partido.