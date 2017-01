Reyes destaca las "muchas demandas" que recibe Díaz de otros territorios y no ve significativo "cuatro gritando"

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado que "son muchas las demandas" que la secretaria general del partido en Andalucía y presidenta de la Junta, Susana Díaz, recibe de otros territorios de España y no ve significativo "cuatro gritando".

Así lo ha señalado este martes a preguntas de los periodistas sobre los distintos actos que Díaz desarrolló el fin de semana en tres provincias de Castilla y León y la protesta protagonizada por una veintena de personas a su llegada a la localidad leonesa de Camponaraya.

"Creo que hay determinada información que sale que no coincide con la realidad. Que haya en la puerta cuatro gritando y dentro 300, creo que no es significativo", ha comentado Reyes, quien ha insistido en que la dirigente socialista tiene "muchas" peticiones de otras zonas "porque es la presidenta de Andalucía" y lidera "la federación más potente de España".

En este sentido, el secretario general de los socialistas jiennenses ha considerado que compañeros de otras comunidades autónomas quieren "saber cómo gobernamos en Andalucía y que sirva para poner blanco sobre negro" esa acción.

De esta manera, lo que Díaz, a su juicio, está haciendo "es dar respuesta a la invitación que hay de otros territorios", punto en el que ha incidido en que no hay que darle importancia "a un abucheo o no abucheo". "Uno ve la fotos de lo que había en la puerta y hemos podido ver las imágenes de los que había dentro... El problema es cuando se pone el foco en lo que había en la puerta", ha afirmado.

Reyes, además, ha aludido al proceso de primarias y las posibles candidaturas y ha instado a "esperar a la convocatoria formal" por parte del Comité Federal del PSOE, una fecha que ha calculado que pueda definir "en el mes de marzo".

"Respeto a cualquier compañero que decida presentarse a unas primarias, porque para eso se convocan: para que se presente todo aquel que quiera hacerlo. Por lo tanto, es una decisión que tendrá que tomar Susana Díaz y Pedro Sánchez", ha señalado cuestionado por la posibilidad de que ambos concurran y añadiendo que Patxi López ya ha anunciado que se presentará.

ACTO EN DOS HERMANAS

Junto a ello y preguntado por el acto que el ex secretario general tiene previsto el próximo 28 de enero en Dos Hermanas como inicio de su recorrido por las agrupaciones socialistas para "escuchar a los militantes", ha respondido que va a "ir el sábado a Sevilla", pero "a recoger un premio que le han dado a Diputación (que él preside) por el libro editado sobre el cine".

"No me pilla de camino, está más abajo", ha contestado en tono irónico al ser preguntado por la posibilidad de pasarse por el municipio nazareno. Junto a ello, ha defendido que corresponde a todo el partido en el congreso decidir "las líneas de trabajo" futuras, de modo que un posible giro a la izquierda "no tiene que decidirlo Pedro Sánchez".

"Lo que tenga que ser el Partido Socialista lo vamos a decidir desde el PSOE; lo vamos a decidir todos los militantes, lo mismo que todos los militantes vamos a decidir quién va a ser el máximo responsable en ese proceso de primarias", ha concluido.