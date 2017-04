Rita Maestre dice que la dimisión de Aguirre "no es suficiente" y que es "cómplice del saqueo" por "mirar a otro lado"

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha declarado que la dimisión de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, "no es suficiente" y que es "cómplice del saqueo" de las instituciones, aunque no se haya enriquecido por ello, por "mirar a otro lado".

A eso ha añadido que la "época negra del saqueo del PP no termina aquí", que no se puede hacer "borrón y cuenta nueva" porque "no es la operación Lezo, Gürtel o Púnica sino la operación del Partido Popular, que de manera sistemática ha saqueado las instituciones".

Aguirre ha presentado su dimisión por o haber "vigilado" al que fuera presidente de la Comunidad, Ignacio González. La popular ha declarado en una breve comparecencia de prensa sin preguntas que se siente "traicionada" y "engañada" por González.

"Asumo la responsabilidad que me corresponde por no haber descubierto antes lo que ahora han descubierto la Guardia Civil y el juez", ha señalado.

Maestre, en nombre del Gobierno municipal, no se cree las explicaciones de Aguirre. "Pocos madrileños se creen que no sabía nada ante las reiteradas denuncias y pruebas que tenía desde 2008 sobre hechos irregulares relativos al dinero públicos". Para la edil, la "explicación más sincera" es que "miró para otro lado, aunque no participara de manera directa en ese enriquecimiento" pero que eso le hace "cómplice en ese saqueo".

