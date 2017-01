Rivera pide al Gobierno que "se dé prisa" en los PGE y al PSOE que no los bloquee por "lo que pase dentro de su partido"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que "se dé prisa" en la realización de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al tiempo que ha instado al PSOE a no bloquearlos por "lo que pase dentro de su partido".

Así lo ha señalado en el turno de preguntas durante el desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades.

Rivera, que ha mostrado su deseo de que se aprueben "cuanto antes", ha reprochado la actitud del Gobierno, que "parece que no tiene prisa" cuando "hay muchos derechos que dependen de la puesta en marcha de los presupuestos".

"Lo que sí pido al Gobierno es que los tenga cuanto antes. No puede ser que haya prisa para desbloquear el país, que lo había, y ahora demoremos en exceso la llegada de los presupuestos", ha subrayado, a la vez que ha apuntado que la tarifa plana para los autónomos o el complemento salarial para jóvenes "están esperando" a los presupuestos.

"Muchas de las cosas que hemos pactado con el Partido Popular y con el Gobierno están esperando a que lleguen los presupuestos, por tanto, cuanto antes mejor, así más derechos tendrán los españoles y la clase media más lo agradecerá".

En cuanto a la posición del PSOE frente a los presupuestos, Rivera ha preguntado sobre qué pasaría "si C's no se hubiera mojado en Andalucía". "Andalucía no tendría presupuestos", ha asegurado. "Algo de autoridad moral tenemos para pedirles a los partidos 'un poquito de por favor', pónganse a trabajar y no me vengan con que tienen un congreso interno", ha advertido.

"A los españoles lo que ocurra en nuestros partidos les importa un bledo, básicamente. Les importa qué va a pasar con los autónomos, con las mujeres trabajadoras, con el complemento salarial", ha señalado.

De esta manera, ha reclamado al PSOE que "haga algo parecido a lo que ha hecho Ciudadanos en Andalucía", que, en sus palabras, se basa en "permitir los presupuestos a cambio de negociar cosas". "Hemos demostrado que se puede estar en la oposición pero ser útiles y constructivos", ha afirmado.

En este sentido, ha mostrado su deseo de que "el PSOE permita que C's y PP saquen los presupuestos adelante". "No se me ocurriría meter a España en otras elecciones porque alguien tiene un congreso o no quiere abstenerse", sino, al contrario, Rivera ha apuntado que apoyar los presupuestos de otro partido es "una oportunidad para que la oposición modifique las políticas de un gobierno".