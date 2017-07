Rivera avisa: si imputan a un miembro del Gobierno o al presidente y no se va, se agotaría la Legislatura y el pacto

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy, durante su intervención en un foro de debate en Madrid, que si se imputara a un miembro del Gobierno o a su presidente y no se fueran del Ejecutivo, se agotarían la Legislatura y el pacto anticorrupción firmado entre el PP y la formación naranja.

Rivera respondía así a una pregunta de uno de los asistentes, que le cuestionó por cuándo iba a dar por finalizado el acuerdo con el PP ante los continuos casos de corrupción en este partido.

El líder de la formación naranja explicó que si Ciudadanos no puediera llegar a acuerdos con los partidos que tienen casos de corrupción no podrían pactar con práctimante ninguno.

Sin embargo, precisó que lo que están planteando es "qué cortafuegos" pueden generar para que no vuelva a haber casos de corrupción y puso como ejemplos sus propuestas para que no haya aforamientos, que la Fiscalía no esté politizada o que si hay un imputado por corrupción "se vaya a su casa y no se atornille al escaño".

Sin embargo, deja claro que "otra cosa sería que al PP le imputaran a un miembro del Gobierno o al propio presidente del Gobierno y este dijera que no se va y que no cumple el pacto". "Ahí es donde Ciudadanos tiene un papel que cumplir con el pacto conticorrupción y no lo cumplieran se agotaría la Legislatura y el pacto", ha advertido.

En este sentido, ha recordado que el exministro de Industria, José Manuel Soria, se fue porque "el Gobierno sabía que si no tendría rota la relación con un partido importante" y lo mismo, asegura, sucedió con el fiscal anticorrupción.

No obstante, ha precisado que si el Gobierno cumple con la tabla pactada de partidas sociales es optimista sobre la duración de la Legislatura. Ha señalado, en este sentido, que el Ejecutivo la quiere alargar lo que pueda, pero recuerda que eso no depende sólo de Ciudadanos.

Eso sí, en lo que dependa de la formación naranja, ha explicado que van a "ir tirando y sacando medidas". "No se si será 2019 o 2010... pero esta Legislatura va a ser más larga de lo que algunos piensan", ha dicho, al tiempo que precisaba que no hay incentivos para hacer una moción de censura y que por mucho que Podemos y el PSOE se reúnan y hagan mesas "no suman". "Salvo --ha añadido-- que sumen con los que la están liando en Cataluña y lleguen a acuerdos con ERC o Bildu". Pero como no cree que el PSOE pueda gobernar con Convergencia o ERC, piensa que la Legislatura puede durar.

Rivera ha dejado claro también que los casos de corrupción autonómicos y locales los han llevado al ámbito autonómico y local. Pero ha insistido en justificar los pactos con el gobierno central o los autonómicos y locales porque considera que no se puede "desentender de lo que pasa en un Gobierno", es decir, que no puede dejar de negociar una bajada del IRPF porque en un partido haya imputados por corrupción.

Y ha puesto el ejemplo de la negociación que está teniendo en Andalucía para que se baje el impuesto de sucesiones en los próximos presupuestos aunque están imputados dos expresidentes andaluces.