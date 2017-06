Rivera identifica a Iglesias como el caballo de Troya del independentismo para "demoler" España

Etiquetas

Llama "incompetente" al líder de Podemos y le avisa de que no podrá gobernar España porque no tiene "un proyecto de país"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que reflexione sobre los apoyos que tiene su moción de censura contra Mariano Rajoy, los de ERC y Bildu, y le ha identificado como el caballo de Troya de las fuerzas independentistas catalanas y vascas para "demoler" España.

"¿No será usted la persona útil que han encontrado Puigdemont, Junqueras y Batasuna para demoler este país?", le ha preguntado Rivera en el Pleno del Congreso durante el debate de la moción presentada por Unidos Podemos, donde ha subrayado que Iglesias "no puede ser presidente del Gobierno si no se compromete a defender la convivencia, la igualdad y la unión" de todos los españoles.

En este sentido, el líder de la formación naranja le ha acusado de intentar "demoler la casa" cuando ve que tiene "goteras" o que el techo está roto, en vez de intentar arreglar lo que no funciona.

"Usted es 'Demoliciones Iglesias'", y ante eso, ERC y Bildu, que "dicen claramente que hay que liquidar España", quieren saber "dónde hay que apretar el botón", ha manifestado Rivera, que ha preguntado a Iglesias "cómo se presta" a eso.

Citando a Jordi Solé Tura, uno de los padres de la Constitución, ha aconsejado al líder de Podemos que no cometa "el viejo error de una parte de la izquierda" española de "hacerle el juego al nacionalismo" apoyando referéndums de independencia, porque entonces "dejará de ser izquierda".

Según ha subrayado, se pueden modificar las leyes e incluso la Constitución, pero que "el derecho a dividir no existe", y que así lo establece la legislación de países como Alemania, Francia o Estados Unidos.

MENOS MOCIONES DE CENSURA Y MÁS TRABAJAR

El presidente de Ciudadanos ha rechazado la moción de censura argumentando que Iglesias es el líder político peor valorado por los españoles, que no genera consenso parlamentario y que plantea un modelo económico y social "obsoleto". En este contexto, ha apuntado que de las "once medidas estrella" que expuso en su discurso de este martes en el hemiciclo, siete ya han empezado la tramitación parlamentaria.

"Pónganse a trabajar en vez de presentar mociones de censura", le ha instado Rivera, que ha enumerado una serie de medidas y reformas que Ciudadanos ha logrado impulsar en esta legislatura negociando y firmando un pacto de investidura con el PP.

"Si no negocias, no llegas a acuerdos y no sumas, no consigues nada", ha espetado al candidato de la moción de censura, advirtiéndole de que frente al Ejecutivo de Rajoy no es útil "dar vueltas con un bus y poner pegatinas".

NO HAY QUE ELEGIR ENTRE PP Y PODEMOS

El líder de la formación naranja ha reprochado a Unidos Podemos que en marzo de 2016 no respaldara la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha dicho a Iglesias que si aún está Rajoy en La Moncloa es porque su partido "votó no a un Gobierno alternativo" con el único objetivo de "destrozar al PSOE". "Usted no será presidente de este país porque prefiere que este país vaya a peor solo para que ustedes asalten los cielos", ha manifestado.

Además, Rivera ha señalado que Podemos "no está preparado para gobernar" porque no tiene "un proyecto de país", y, dirigiéndose a Iglesias directamente, ha añadido: "Tengo menos miedo a su ideología que a su incompetencia".

Sin embargo, se ha negado elegir entre el PP y Podemos, "entre lo malo y lo peor", y ha confiado en que en el futuro habrá una España "limpia de corrupción" y, al mismo tiempo, "sensata", sin "sectarismos" y en la que el partido del Gobierno no plantee "medidas impracticables".