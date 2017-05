Rivera rechaza que C's apoye una moción de censura en Madrid contra Cifuentes

Etiquetas

Ciudadanos no apoyará ni secundará una moción de censura en Madrid contra Cristina Cifuentes. Al menos, de momento. Es la decisión que ha tomado el partido naranja tras el movimiento que ha efectuado Podemos a nivel nacional contra Rajoy y que se estaría preparando contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que el PSOE ya habló de una posible moción contra Cifuentes en Madrid como un movimiento "de fogueo", aunque su líder en la Asamblea, Ángel Gabilondo, no se haya cerrado a apoyarla.

"Si imputan a la presidenta de la Comunidad de Madrid o se incumple el pacto Anticorrupción podríamos hablar de una moción de censura. Pero de momento no han imputado a la presidenta ni hay un incumplimiento del acuerdo", ha aclarado Rivera a los periodistas durante el acto oficial en la Real Casa de Correos con motivo de la recepción del 2 de mayo. La formación naranja da así una nueva oportunidad al Gobierno de Cifuentes, tras la investidura que apoyaron en 2015.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado, por su parte, que "a nadie le quepa la más mínima duda de que, aún con todas las dificultades, riesgos y sinsabores que tenemos que afrontar, vamos a seguir liderando el camino de regeneración democrática iniciado, porque la corrupción es incompatible con la democracia, y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid". También ha dicho que no entiende una moción de censura contra ella porque es necesario el apoyo de Ciudadanos y ellos ya han dicho que no la van a apoyar.

En cuanto a la ausencia de Rajoy en los actos del 2 de mayo, Cifuentes ha explicado que el Presidente del Gobierno no suele acudir a este tipo de actos y que se ha sentido arropada por él en todo momento. Sobre Esperanza Aguirre, la ahora presidenta autonómica ha explicado que ya ha asumido una gran responsabilidad al dimitir por no haber controlado lo que hicieron sus colaboradores Ignacio González y Francisco Granados, ambos en prisión provisional.

Dardo contra Pablo Iglesias

Rivera también ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo contra Podemos. Ha dicho al partido de Pablo Iglesias que tiene que "acostumbrarse a trabajar", "incluso cuando está en la oposición", porque "no vale" arreglar "en los despachos lo que uno no es capaz de arreglar en las urnas".

Tras recordar que en la Comunidad de Madrid ganó el PP y que en Andalucía lo hizo el PSOE, el presidente de Ciudadanos ha explicado que el objetivo de su formación "no es cambiar en los despachos a los gobiernos sino ganarle en las urnas a PP y PSOE". Por eso, ha emplazado a Podemos a trabajar y hacer propuestas.

Como ejemplo de propuestas, ha destacado la que plantea Ciudadanos para suprimir aforamientos y ha dicho que esperan "contar con el apoyo de Podemos". "Entre ir con el autobús dando vueltas o suprimir aforamientos, hemos escogido aforamientos. Espero que Podemos nos ayude a regenerar las instituciones y a cambiar leyes que son injustas con privilegios para los políticos que no tienen ningún sentido", ha enfatizado.

Presupuestos "por los votos de Ciudadanos"

Tras indicar que su partido impulsará la supresión de los aforamientos en todas las comunidades en las que tienen representación, como ya han hecho en Murcia, el líder de Ciudadanos ha resaltado que los españoles les han votado para "liderar cambios" pero también para que haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) .

"Me parece destacable que España tenga Presupuestos por los votos de Ciudadanos. Si no fuera por nosotros, a lo mejor este país no tendría Presupuestos y tendríamos otra vez recortes", ha afirmado, para añadir que Ciudadanos está "siendo útil" a los españoles y por eso crece en las encuestas.