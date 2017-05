Rivera denuncia "pasteleo" entre el PP y Convergència por no pedir el Gobierno que el Palau se persone contra CDC

Etiquetas

Insta al Ejecutivo a pedir una nueva reunión del Consorcio del Palau y a votar a favor de actuar contra el partido catalán

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha denunciado este martes el "pasteleo" que observa entre el PP y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por la ausencia del Gobierno de España en la reunión del viernes pasado en la que se decidía si el Consorcio del Palau de la Música de Barcelona se personaba contra CDC por recibir 6,6 millones de euros en comisiones ilegales en el denominado 'Caso 3%'.

Antes de participar en la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, ha criticado una "dejación de funciones del Gobierno" que considera "absolutamente vergonzosa".

La decisión de que el Palau no se persone como acusación particular en el caso de corrupción que afecta a Convergència salió adelante porque en la votación del Consorcio participaron los representantes de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona pero no los del Ministerio de Cultura, que no acudieron.

Posteriormente, en la reunión que han mantenido los diputados de Cs en el Congreso, Rivera ha ido más allá que Girauta y ha afirmado que, al parecer, "vuelve a haber pasteleo entre el PP y Convergència con la corrupción".

"El PP, casualmente --y lo digo irónicamente--, desapareció de la reunión del Palau en la que tenía que tomar la decisión, dos a uno, en este caso con el Ayuntamiento de Barcelona, para que prosperara la acusación y la reivindicación de 6 millones de euros que son de los españoles y que se han llevado los Pujol y Convergència", ha lamentado.

RECUPERAR EL DINERO QUE ROBARON

El presidente de Ciudadanos ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que "deje de pastelear con CDC y luche contra la corrupción", sobre todo para recuperar el dinero que robaron quienes fueron "socios del PP durante tantos años", los nacionalistas catalanes encabezados por Jordi Pujol.

Además, ha instado al Ejecutivo a solicitar que se vuelva a reunir el Consorcio del Palau para acudir a ese encuentro y votar a favor de que se persone contra CDC, porque "el PP y el PSOE no pueden seguir mirando hacia otro lado ante lo que ha pasado en Cataluña ni ser cómplices, como han sido durante tantos años".

POSIBLE PACTO ENTRE AMBAS PARTES

Rivera ha dicho no saber por qué el Gobierno de España decidió ausentarse el viernes pasado, "si es porque hay algún pacto con Convergència encima de la mesa o si es porque están pasteleando otras cuestiones".

Girauta, por su parte, ha evitado vincular esa decisión con un posible apoyo del PDeCAT (la antigua Convergència) a la convalidación del decreto ley para la reforma del sector de la estiba, que se votará en el Congreso. "Yo no puedo establecer una relación causa-efecto de algo sobre lo que no tengo pruebas", ha respondido cuando se le ha preguntado si ve una relación entre ambas cosas.

En este sentido, ha descartado que Ciudadanos pueda acabar retirando su apoyo al decreto ley de la estiba por ese motivo. "Sería una frivolidad cambiar el voto en una materia que afecta a un colectivo, que viene de una larga negociación, que tiene una mediación y que hay una sentencia europea por un asunto donde ni siquiera tenemos evidencia de que haya una relación", ha manifestado.