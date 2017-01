Rivera dice que Vidal habló de "un Watergate en toda regla" y pide investigar "caiga quien caiga"

Etiquetas

Valora que el partido de Colau se reconozca como independentista en lugar de esconderlo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que las palabras del ex senador de ERC Santiago Vidal, en las que afirmó que la Generalitat estaba recabando datos fiscales de los ciudadanos "es un Watergate en toda regla" y ha pedido que se investigue "hasta el final": "Caiga quien caiga, y si cae un gobierno cae un gobierno".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha remarcado que las palabras de Vidal apuntan a que el Gobierno catalán está "espiando, no a la oposición sino a los catalanes", lo cual puede ser un delito. "No puede ser que un Gobierno se dedique a espiar, a coger datos ilegales, sean políticos, fiscales o médicos, la independencia no lo justifica todo", ha añadido.

Por eso, ha subrayado que, además de la investigación judicial ya anunciada por la fiscalía, su partido ha pedido la comparecencia en el Parlament del presidente catalán, Carles Puigdemont, y de varios consejeros, porque considera que los catalanes tienen derecho a saber qué ha hecho su gobierno con sus datos.

A su juicio, al margen de que se sea o no independentista, ningún demócrata puede tolerar que le cojan datos fiscales sin permiso, por mucho que en Cataluña parezcan haberse "acostumbrado a que todo esté fuera de la ley".

Además, ha lamentado que parezca haber "un temor" a obligar a que se cumpla la ley en Cataluña, cuando es lo que se debe hacer, especialmente los gobernantes. "La ley es lo que tienen los que no tienen poder", ha recordado.

PARTIDO DE COLAU

Por otro lado, ha valorado positivamente que el nuevo partido fundado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reconozca abiertamente que es independentista, puesto que dice estar a favor de una república catalana: "Entiendo que si la van a proclamar es que están a favor de la independencia".

"No nos tienen que engañar, son independentistas y cada vez se esconden menos", ha dicho Rivera, que ha recordado que Colau votó en la consulta del 9N de 2014 y lo hizo a favor de la independencia. A su modo de ver, es "legítimo" que se presenten con ese ideario, y lo que no puede ser es "esconderlo" y luego utilizar a los votantes que hayan conseguido para "proclamar la república catalana".

El líder de Ciudadanos ha aprovechado para cargar contra la política turística de Colau en Barcelona. A su juicio, lo que está haciendo es atraer el "turismo de borrachera, ilegal, hasta las seis de la mañana en una plaza", al "cargarse la infraestrcutura tradicional" y hacer una "persecución" contra un sector que genera miles de puestos de trabajo y un turismo de calidad.