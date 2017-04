Rivera, tras la victoria de Macron: "Deberíamos tomar nota de que desde los extremos no se llega a soluciones"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este lunes --tras la victoria del centrista Emmanuel Macron, en la primera vuelta de elecciones francesas-- que en España se debería "tomar nota de que desde los extremos no se llega a soluciones".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rivera se ha expresado así en alusión a los resultados de la líder de ultraderecha Marine Le Pen, que ha sido la segunda fuerza más votada (21,4%), y del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con un 19,6%.

El líder 'naranja' ha destacado la "madurez" de los franceses que, a su juicio, han conseguido "mejorar la dinámica de los viejos partidos" sin "romper" el sistema. "El liberalismo, para un mundo global, tiene mejores respuestas que los socialistas o los conservadores. Lo estamos demostrando", ha aseverado.

Preguntado sobre si los resultados del líder de Los Republicanos, François Fillon, son la prueba de que en Francia se castiga más la corrupción que en España, Rivera ha dicho que "se podría sacar esa conclusión" después de su caída hasta la tercera posición (19,6%).

Con todo, Rivera ha recordado que el Partido Popular pasó de 186 a 123 escaños en las elecciones de 2015. "En España la corrupción también se castiga", ha opinado, para después señalar la pérdida de mayorías absolutas de PP y PSOE como prueba de ello.

A su juicio, el PP "tiró del voto del miedo" de Podemos, una "filosofía" que "tiene que cambiar". "Al haber solo una vuelta, la gente vota con más miedo que ganas. Eso tiene que cambiar. Así ganan los extremos", ha lamentado.

"El único argumento de (Mariano) Rajoy fue: 'tengo casos de corrupción que no he gestionado bien pero cuidado que viene Podemos'. Y Podemos al revés: 'mi único proyecto es quitar al PP aunque no tenga proyecto'", ha lamentado, para después remachar: "Deberíamos tomar notas de que desde los extremos no se llega a soluciones para un país".