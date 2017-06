Roberto Media dice que no tuvo "ninguna" intervención en Ecomasa cuando fue director de Sodercan

Etiquetas

El exdirector general de Sodercan Roberto Media ha asegurado que en su etapa en la empresa no tuvo "ninguna" vinculación o relación con los expedientes de Ecomasa ni tampoco intervino en la puesta en marcha de la fábrica de estufas en Maliaño (Camargo).

Media, --que fue directivo de la Sociedad Regional para el Desarrollo de Cantabria la pasada legislatura, desde diciembre de 2012 hasta agosto de 2015, después de haber ocupado el mismo cargo en Cantur--, ha comparecido este jueves en la Comisión de Investigación parlamentaria en torno al fallido proyecto industrial, al que el anterior Gobierno del PP destinó cerca de 20 millones de euros.

En respuesta a las preguntas de los portavoces de los grupos políticos, Media ha explicado que se encargaba de los trabajos que le encomendaban, y de coordinar diferentes expedientes, pero "no llevaba" el de Ecomasa, de modo que no pasó por sus manos ningún informe.

"No participé en este expediente. En otros muchos sí", ha indicado, para insistir así en que "no" tuvo ninguna vinculación ni participó en proceso alguno del proyecto, que conocía por la Prensa o conversaciones informales en el trabajo. "Sabía de su existencia porque estaba allí (en Sodercan) todos los días y leo los periódicos", ha zanjado.

Media, que se ha mostrado "sorprendido" por que le hayan citado a la Comisión -ha solicitado su presencia el PSOE- porque no participó "en ningún momento en ninguna fase" de la implantación de la fábrica de estufas, ha explicado que quien le encomendaba las tareas era el consejero delegado de Sodercan, Eduardo Arasti, también consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del anterior Gobierno del PP, y el Consejo de Administración de la empresa pública.

En este sentido, ha aludido al organigrama de la sociedad, según el cual por debajo del consejero delegado -Arasti, con el que tenía "relación profesional" desde su anterior etapa en Cantur- hay "varios" directores generales que están a "la misma altura", cada uno de los cuales tiene "una función". "Yo tenía las mías y los demás las suyas", ha zanjado, para añadir después que entendía que la gente que estaba "a su lado" hacía "correctamente" sus cometidos.

En este punto, ha indicado que quienes llevaban "temas" de Ecomasa eran el propio Arasti, como consejero delegado, y el director del área financiera y de empresas, Pedro Fernández.

Cuestionado por si comparte las decisiones adoptadas en relación con Ecomasa, el exdirector general de Sodercan ha respondido que para poder compartirlas tendría que tener "un conocimiento mayor" del que ha tenido. Y en cualquier caso, desde el punto de vista económico, ha apuntado que "había otras operaciones de mayor volumen".

Sobre los proyectos en los que participó como director general de Sodercan, Media ha citado la telecabina de Cabárceno, el Teleférico Mirador del Pas o los cañones de nieve artificial de Alto Campoo, incluidos todos ellos en la estrategia denominada Invercantabria, que afectaba a todas las consejerías del Gobierno regional y que se coordinaba desde Sodercan. También se encargó -ha señalado- de la campaña de oferta de suelo industrial para atraer a Cantabria empresas de fuera de la Comunidad.

"BASTANTE TENÍA CON LO MÍO COMO PARA DEDICARME A OTRAS COSAS"

El exdirectivo -en paro en la actualidad, aunque es concejal del PP en Penagos y pertenece a la nueva dirección del partido como secretario de Participación y Acción Electoral- ha manifestado que le ofreció el cargo en Sodercan, y previamente en Cantur, el entonces presidente del Gobierno y líder de los 'populares', Ignacio Diego, con el que tenía "buena relación" que -ha añadido- "mantiene" a día de hoy.

Según ha asegurado, dentro del Ejecutivo había una relación "muy fluida" entre todos los departamentos, pero ha aseverado que no se sentó a hablar de Ecomasa ni mantuvo conversaciones de trabajo sobre el proyecto ni con Diego ni con su jefe de gabinete, Arsenio de la Vega, ni "con ningún miembro del Gobierno". "Yo bastante tenía con lo mío para dedicarme a otras cosas", ha sentenciado Roberto Media.

ALBALÁ: "NO SOY PERRY MASON NI FRANCISCO ORTIZ"

Durante el interrogatorio, la portavoz del PSOE, Silvia Abascal, le ha preguntado si "no hacía nada" en Sodercan, mientras que su homólogo del PRC, Francisco Ortiz, ha considerado que el exdirector general está "faltando a la verdad".

"Tengo mis limitaciones. No soy Perry Mason ni Francisco Ortiz", ha replicado el 'popular' Luis Carlos Albalá, que ha considerado que si Media no tuvo ninguna vinculación o participación en Ecomasa tendrá que contestar que "no".