Robisco dice que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con el PP de C-LM para hablar de los presupuestos

Etiquetas

El portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha criticado que tras "casi un mes", el presidente regional, Emiliano García-Page, "no ha dado la cara y no se sabe hacia dónde va" ya que es "incapaz de sacar adelante los presupuestos", por lo que ha planteado que tiene varias opciones, entre las que ha citado convocar elecciones, cuestión de confianza, pacto con Podemos o el PP, con quien Robisco afirma que "nadie del Gobierno se ha puesto en contacto" para abordar un posible acuerdo en las cuentas regionales.

"Dé la cara y díganos algo --ha alentado a García-Page--. Si no puede, no sabe o es incapaz, un partido minoritario con un presidente que no da la cara y no da soluciones, aquí tiene al PP. Se lo hemos dicho por activa, somos un partido preparado, con ilusión, que genera empleo, que sabe cómo hacer las cosas", ha señalado Robisco en una rueda de prensa en la que ha aseverado que Castilla-La Mancha "no puede seguir perdiendo oportunidades".

En este sentido, el portavoz 'popular' ha sostenido que "ya no hay excusas" para García-Page, ya que los proyectos de presupuestos 2015 o 2016 "no los ha hecho porque no ha querido". "Tenemos un presidente que es inútil y se muestra inútil para gobernar", ha criticado Robisco, que ha apuntado que al actual líder del Ejecutivo autonómico "le ha preocupado más mirar a las Primarias del PSOE y pactar con Podemos que el interés general y bienestar de los castellano-manchegos".

Ha afirmado que "nadie del Gobierno" se ha puesto en contacto con su formación para poder llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos. "Parece ser que va por otros derroteros y los guiños se los hace a algún diputado de Podemos", ha indicado Robisco a preguntas de los medios.

En este mismo contexto, Robisco ha asegurado que los colectivos con los que se está reuniendo "tarde y mal, para engañarles," el Gobierno regional tras el rechazo por parte de PP y Podemos al Proyecto de Ley de Presupuestos el pasado 7 de abril, están "llamando al PP para decir que ya está bien". "Ya está bien de una mayor presión fiscal, de crear desempleo mientras que uno de cada dos empleos se generan por parte de España en la Unión Europea".

"SE ESTÁ CRECIENDO SÍ, PERO C-LM ESTÁ PERDIENDO MÁS OPORTUNIDADES"

Preguntado sobre la petición que han realizado algunos agentes sociales para que los tres partidos lleguen a un acuerdo para aprobar las cuentas de Castilla-La Mancha, Robisco ha alentado a los sindicatos a que "arrimen el hombro" ya que "no sirve solo con hacerse la foto por un pequeño guiño".

Asimismo, preguntado por una posible convocatoria de elecciones anticipadas o la presentación de una moción de censura a García-Page, Robisco ha sostenido que lo que el PP quiere es que "Page dé la cara y diga qué va a hacer y con quién lo va a hacer".