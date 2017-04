Robisco contrapone la "fortaleza" de PP C-LM tras su Congreso a la "incertidumbre" de PSOE, con militantes "contra Page"

Etiquetas

El nuevo portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha celebrado la "fortaleza" con la que a su juicio ha salido el partido de su cita congresual del pasado mes de marzo con el renovado liderazgo de María Dolores de Cospedal, ante lo que ha contrapuesto la "incertidumbre" en el seno del PSOE, en el cual hay "numerosos cargos y militantes en contra" de su secretario general, Emiliano García-Page.

En una entrevista con Europa Press, Robisco ha dicho que aunque todavía queda un mes y medio para que se celebren los cinco congresos provinciales del partido, de momento "todo va bien" y en las únicas plazas donde se cambia el liderazgo ya hay candidaturas de consenso, como es el caso de José Julián Gregorio en Toledo y de Francisco Cañizares en Ciudad Real.

Según Robisco, el trámite del Congreso regional con la aparición de Tomás Medina como candidato alternativo "fortaleció el partido", teniendo en cuenta que "se respetó el procedimiento" en todo momento.

Tras criticar que Medina gozó de más protagonismo en aquellos días del que en su opinión merecía, ha puesto el acento en que al mismo tiempo que generaba noticias, "había 60 líderes socialistas antiguos y actuales reunidos en Guadalajara en contra de Page", algo a lo que ha sumado el mítin de Pedro Sánchez en Albacete que congregó a más de mil personas.

"No es que sean partidarios de Pedro Sánchez o contrarios a Susana Díaz. Son militantes que están en contra de Page. En algunos casos hasta portavoces municipales. Tiene que ser muy duro para él tener diseñada una máquina socialista en la que no caben más asesores y que se le desmanden muchos de ellos", ha apuntado.

En este punto, ha recalcado que "a día de hoy nadie se acuerda de Tomás Medina, pero sí de los 60 de Guadalajara o de los mil de Albacete".

"DENTRO DE DIEZ AÑOS, ME VEO COMO ABOGADO"

Sobre su futuro político, Lorenzo Robisco ha asegurado que "ojalá" dentro de una década esté dedicándose a su profesión de abogado, la cual "echa de menos".

"Me gusta mucho la política. Cuando llegué a ella me tuve que dar de baja, pero dentro de diez años me gustaría estar en mi profesión. Aunque el gusanillo de la política lo tendré siempre", ha aseverado Robisco.