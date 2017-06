Robisco (PP) a Page: "Si quiere elecciones, que las convoque mañana"

Etiquetas

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha asegurado que los ciudadanos de Castilla-La Mancha "están hartos de la desastrosa gestión" del presidente regional, Emiliano García-Page. Por eso, ha asegurado que "si el socialista quiere elecciones anticipadas, que las convoque mañana".

Según ha indicado, "si García-Page convoca elecciones podrán expresar su opinión en las urnas los funcionarios, los agricultores, los médicos, los docentes, los agentes de seguridad de la Junta y todos los sectores de la sociedad castellano-manchega que se están viendo afectados por las falsas promesas de García-Page".

Además, Robisco ha exigido a al presidente regional "que no utilice a la gente hablando de reuniones con diversos colectivos para decir que va a reflexionar; lo que tiene que hacer es actuar, ejecutar y trabajar", según ha informado el PP en nota de prensa.

A juicio del portavoz adjunto, "García-Page lo está haciendo muy mal, porque no ejerce de presidente; sólo hace promesas que luego no cumple, pero nuestra región necesita un presidente que sepa gestionar, no a un llorón como García-Page, que no sabe gobernar".

Sobre la situación presupuestaria de la región, Robisco ha asegurado que el presidente autonómico "no ejecutó" las cuentas públicas de 2016, que son las que se han prorrogado este año ante el "fracaso" de su proyecto presupuestario para 2017.

En este punto, ha indicado que "el socialista García-Page lleva más de dos meses reflexionando desde que las Cortes rechazaran sus presupuestos, y todavía no ha hecho nada porque está parado y no sabe qué hacer. Lo suyo es una empanada mental", ha apuntado.

"Tardó dos meses en escribirnos una carta para hablar sobre las supuestas reuniones que ha mantenido el Gobierno regional con colectivos sobre los presupuestos y nosotros contestamos a los dos días para mostrar nuestra disposición a dialogar sobre las cuentas públicas de la región, le pedimos tres fechas para reunirnos y todavía no nos ha contestado", ha señalado el portavoz adjunto.

Por ello, ha asegurado que, "o ya tiene muy avanzados los presupuestos con Podemos --algo que parece poco probable-- o es radicalmente imposible tener los presupuestos en agosto, como ahora marca el socialista García-Page".

"CASTILLA-LA MANCHA QUIERE QUE PAGE SE MARCHE"

Además, Robisco ha afirmado que, así como "el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere echar a García-Page de la Secretaría General del PSOE de la región, también quieren echar a García-Page de Castilla-La Mancha los dos millones de ciudadanos que viven en nuestra comunidad autónoma porque están hartos de su inutilidad y de la falta de gestión".

Asimismo, Robisco ha criticado que García-Page "manda recaditos a los suyos --los pocos defensores que le quedan en su partido-- para que públicamente le muestren su apoyo, pero nosotros tenemos claro que va tragar con lo que diga Sánchez para intentar seguir en Castilla-La Mancha, porque no tiene dónde ir".