Rojas lamenta el rechazo del PSOE a "muchas" de las enmiendas de IU y señala la "gran coalición" con PP y Cs

Etiquetas

Tras la comisión delegada de Hacienda celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Sevilla, para someter a votación las enmiendas de los grupos municipales al documento inicial para el proyecto presupuestario de 2017, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, ha señalado el voto contrario del Gobierno local socialista a "muchas" de las enmiendas de la federación de izquierdas, opinando que los socialistas no optan por las políticas destinadas a combatir la desigualdad.

La sesión, como se ha informado, se ha saldado con la aprobación de 26 de las 30 enmiendas transaccionales acordadas entre el Gobierno local socialista y Ciudadanos, otras nueve transaccionales promovidas conjuntamente entre Participa e IU-CA, y otras 36 enmiendas individuales.

Al término de esta reunión, en cualquier caso, González Rojas ha indicado que en Izquierda Unida se está ahora a la espera de lo que ocurra en la próxima comisión de Hacienda para valorar el presupuesto en su conjunto y estudiar de dónde se producen las bajas, "ya que esta cuestión no se ha abordado en el día de hoy".

Eso sí, Rojas ha insistido a través de un comunicado en que la comisión de este lunes ha servido para que "se acaben las confabulaciones" y para que cada partido se retrate. En este sentido, ha tildado de "bastante elocuente" el voto negativo del PSOE a "muchas" de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida con las que esta fuerza política aspira a hacer de Sevilla "una ciudad con menos desigualdades y más habitable".

Así, González Rojas ha criticado que el PSOE se haya opuesto, por ejemplo, a diferentes propuestas de IU que estaban encaminadas, entre otras cosas, a "garantizar el acceso a la vivienda", lograr la capitalidad verde europea, recuperar el Plan Centro, o apoyar el deporte de base desde lo público.

Rojas también ha lamentado que la "gran coalición PSOE-PP", junto a Ciudadanos, "no haya querido cambiar el modelo de ejecución de los fondos europeos y de los planes de empleo, renunciando a aumentar el control municipal de estos proyectos; una posición que, dicho sea de paso, resulta contradictoria con lo que votaron en el último pleno a raíz de la moción conjunta presentada al respecto por IU y Participa Sevilla".

Igualmente, Rojas ha considerado "indignante" que el PSOE se haya negado a respaldar las enmiendas de Izquierda Unida y Participa que iban dirigidas a dignificar las fosas comunes del cementerio de San Fernando.

Al hilo de esto, Rojas ha advertido que la excusa de que "no hay dinero" para incluir todas las propuestas de Izquierda Unida "a estas alturas ya no cuela". "Ese discurso no se sostiene cuando se vota que sí a aumentar el presupuesto del Año Murillo en 500.000 euros, a destinar 200.000 euros para un ferrocarril al aeropuerto o a respaldar diferentes convenios nominativos a instancias del PP", ha aseverado el portavoz de IU.

Tras respetar la "legitimidad" de cada grupo a la hora de defender sus posturas en el debate presupuestario, Rojas ha calificado de "sorprendente el mimetismo existente entre los posicionamientos de PSOE y Ciudadanos en la Comisión de Hacienda de este lunes, ya que ambos partidos han votado lo mismo en un 99 por ciento de las enmiendas", después de haber pactado unas 30 enmiendas transaccionales conjuntas al documento inicial.

Con todo, el portavoz de IU ha recordado que "aquí no se trata de que el gobierno acepte o no las enmiendas de un grupo o de otro", sino que "es la Comisión la que decide". "Quien ignore esto y esté empeñado sólo en buscar la foto, no se ha enterado todavía de la aritmética del Pleno", ha concluido.