Román Rodríguez, reelegido presidente de NC con más del 97% de votos

La única candidatura a la dirección nacional de Nueva Canarias (NC), liderada por Román Rodríguez, ha obtenido hoy sábado el apoyo del 97,3% de los delegados del IV Congreso Nacional, celebrado en el recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria.

De los 342 delegados que votaron en la jornada de clausura, la lista a la Ejecutiva Nacional y al Consejo Político Nacional, liderada por Román Rodríguez, fue secundada por 333 compromisarios, el 97,3%. Tres delegados votaron en contra (0,8%) y otros seis se abstuvieron (1,7%). La Comisión de Garantías, presidida por Rafael Pedrero, fue secundada por unanimidad.

Proclamados los nuevos órganos de dirección con la novedad de la creación de otras dos secretarías ejecutivas, la de Integración y Multiculturalidad de Armando Santana de Lanzarote y la de Patrimonio Cultural de Vanesa Herrera de La Gomera, Román Rodríguez aseguró que las ponencias y las 17 resoluciones de coyuntura, aprobado todo por unanimidad, son la "clave del camino para construir mayorías progresistas, mayorías de cambio" en Canarias de cara a la cita electoral de 2019.

Según Rodríguez, son unos documentos que proyectan a este partido político como una organización capaz de abanderar la expansión y consolidación del nacionalismo progresista, reestructurada internamente para liderar Canarias y con un modelo social que apuesta por modificar el sistema económico para promover un desarrollo sostenible que genere empleo de calidad, distribuya la riqueza generada y defienda los derechos de los trabajadores y las personas. Sin olvidar otros objetivos como la defensa de los servicios públicos esenciales y el impulso de la reforma electoral para ganar en calidad democrática, entre los principales.

El presidente, que renovó la confianza de su organización para su cuarto mandato ininterrumpido, manifestó que Canarias "no se construye sobre localidades, sino sobre los ochos territorios habitados, con una visión de país, de nación canaria", enfatizó. Se mostró categórico a la hora de afirmar que ese objetivo es posible con "políticas comunes para todos los canarios".

En su opinión, "hay un camino para el cambio" y Nueva Canarias, tal y como advirtió, "redoblará sus esfuerzos al servicio del interés general, de la construcción de Canarias, el autogobierno, la defensa de la identidad y el bienestar de la mayoría".

Román Rodríguez recalcó que su formación política "nunca" antepondrá las siglas a los intereses y el futuro de las islas. "Estamos abiertos al entendimiento con otros nacionalistas, sindicatos y organizaciones sociales, pero no para repartir sillones, sino para buscar soluciones porque el futuro de esta tierra depende de todos". "Mediante el "reparto de puestos, no habrá entendimiento porque no nos interesa ese modelo", puntualizó.

El presidente valoró la "unidad" que caracteriza a las mujeres y los hombres de Nueva Canarias y la "confianza renovada" tras la celebración del Cuarto Congreso Nacional en sus doce años de vida.