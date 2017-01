Romero: "Tenemos que ser un grupo sólido dentro del campo"

Etiquetas

El entrenador del Málaga, Marcelo 'Gato' Romero, ha asegurado que sus futbolistas deben ser "un grupo sólido dentro del campo" si quieren imponerse este lunes a la Real Sociedad en La Rosaleda (20.45 horas), y ha destacado que el equipo de Eusebio Sacristán es "muy competitivo".

"Lo que tiene que hacer un equipo que quiera ganar es correr más que el rival, estar pendiente a los pequeños errores que se convierten en grandes y después tener la tranquilidad de que hay un buen equipo, que saben jugar al fútbol, que saben atacar, saben defender y lo que tenemos que ser es un grupo sólido dentro del campo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, advirtió del peligro de los donostiarras. "Tenemos enfrente a una Real Sociedad muy competitiva, con buenos jugadores, y creo que el equipo ha trabajado muy bien esta semana, se ha visto dónde se le puede hacer daño y creo que tenemos que estar más pendientes de nosotros que de lo que hagan ellos", señaló.

Además, el técnico uruguayo aseguró que el delantero venezolano Adalberto Peñaranda, cedido por el Watford en el mercado de invierno, debe ganarse el puesto. "Como todos los chicos, tiene que pelear por un puesto dentro de los once; si no toca, tiene que pelear por entrar dentro de los tres habituales, o si no, seguir trabajando de la misma manera", manifestó.

Por otra parte, explicó que Mikel Villanueva estará disponible para el duelo. "Mikel está bien, ha terminado el entrenamiento con todo el equipo, ha hecho todos los trabajos por igual y no va a tener problema en llegar al partido", reconoció.

Por último, habló de su relación con los futbolistas. "El entrenador tiene que ser cercano al jugador, tiene que estar en contacto y saber cómo se sienten, qué les pasa por la cabeza y la única manera es estar dialogando con ellos. Lo importante siempre es llegar a un acuerdo entrenador y jugador para que todos creamos en el trabajo y dentro del campo seamos responsable de lo que ocurra dentro", concluyó.