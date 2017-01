Rubalcaba responde a López que el PSOE no se ha ido del socialismo y que no "apoya" al PP, sino que le obliga a cambiar

Etiquetas

Opina que es compatible liderar un partido y presidir Andalucía, igual que Rajoy preside el Gobierno de España

El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha respondido este jueves a varias de las afirmaciones que ha hecho Patxi López desde que anunció su candidatura a liderar el partido, subrayando que el PSOE "nunca" se ha ido del socialismo y que no está "apoyando" al Gobierno del PP, sino "obligándole" a cambiar sus políticas.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha recordado a López que cuando Pedro Sánchez intentó gobernar con Ciudadanos pactó una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1 por ciento, mientras que la acordada ahora por el Gobierno --y que López habría querido "más exigente"-- es del 8 por ciento.

También ha dicho que López "se equivocó de sujeto" cuando advirtió contra una "oposición analgésica" porque, a su juicio, las medidas que el PSOE ha conseguido están siendo "analgésicas" para los estudiantes que "estaban de los nervios con las reválidas" o para los trabajadores de las subcontratas en virtud de la reforma laboral.

"Analgésico es un buen adjetivo, pero Patxi se equivocó de sujeto", ha remachado. Para Rubalcaba, también el ex ministro de Educación José Ignacio Wert debe de estar tomando analgésicos al ver cómo su reforma es desmontada.

"SI CUESTIONAMOS NUESTRA ESTRATEGIA, TENEMOS UN PROBLEMA"

Y además, para evitar que sea el PP quien capitalice políticamente esas políticas, ha pedido a los socialistas que expliquen bien esa estrategia, en lugar de ponerla en duda: "Si nosotros mismos ponemos en cuestión nuestra estrategia, tenemos un problema, tenemos que estar todos convencidos de que por ahí vamos".

De hecho, se ha preguntado si alguien piensa que el PP estaría adoptando estas políticas de no ser porque está en minoría y necesita al PSOE, desde la subida del SMI, al pacto contra la violencia de género que, según ha dicho, el PP no quiso alcanzar en el tiempo en que él dirigió el PSOE.

"LES ESTAMOS QUITANDO LAS MUELAS SIN ANESTESIA"

Rubalcaba ha incluido en ese 'paquete' la decisión de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de pedir perdón a los familiares de las víctimas del Yak 42, en el que murieron 62 militares: "¿Alguien piensa que Cospedal ha tenido un ataque de mala conciencia y ha decidido, 14 años después, que fueron malos?". "El PP no tiene la camiseta de la moderación, les estamos quitando las muelas sin anestesia", ha resumido Rubalcaba.

A su modo de ver, el PSOE no se fue del socialismo, pero sí, y "muy mal", del Gobierno, y que para recuperar la credibilidad tienen que ser útiles haciendo que la gente "recupere derechos que la derecha le quitó aprovechando la crisis"

El ex dirigente socialista no ha valorado si la presidenta andaluza, Susana Díaz, debería postularse para dirigir el PSOE, pero sí tiene claro que ambos cargos son compatibles, afirmando que Mariano Rajoy, igual que antes José Luis Rodríguez Zapatero, dirige su partido además de gobernar España, y "si se puede lo grande, se puede lo pequeño".

En cuanto al acto que compartirá con ella en Alcalá de los Gazules (Cádiz), ha recalcado que se trata de un homenaje en una agrupación, "la de Luis Pizarro" y la del fallecido Alfonso Perales, al que ella va a acudir también.

De Díaz ha dicho que valora "su fortaleza política y que gane elecciones" y ha relatado que a veces le llama --ella a él, Rubalcaba presume de no llamar nunca para dar consejos pero atender a todo el que le llama--. "Unas veces me hace caso y otras no", ha añadido.

El también ex ministro ha atribuido la caída del PSOE andaluz en los sondeos al mal momento que pasa el conjunto del partido, especialmente teniendo en cuenta que el sondeo del Egopa se hizo en los días en que estaban dando "un espectáculo". Los posteriores, ha añadido, sí reflejan cierta recuperación de todo el partido.

LLEVA MESES SIN HABLAR CON LÓPEZ, PERO ESPERA COINCIDIR EN SAN SEBASTIÁN

Además, se ha mostrado convencido de que coincidirá con López el mes que viene en San Sebastián, con motivo de un acto de homenaje al ex consejero fallecido José Ramón Recalde. A Rubalcaba le han invitado y ha dado por hecho que el ex lehendakari también estará allí.

En todo caso, ha dejado claro que él tiene "el mismo teléfono desde hace 15 años" y que quien quiera puede llamarle. En el caso de Patxi López, ha agradecido que le llamase el sábado para anunciarle su candidatura y ha admitido que llevaban "meses" sin hablar. Eso sí, ha señalado que López y él estuvieron juntos en el fin de ETA y eso hace que tengan una "relación entrañable".

En cuanto a si debe presentarse el ex secretario general Pedro Sánchez, sólo ha dicho que "tiene que hacer lo que le pida su razón y su inteligencia política", y que él lo respetará. Si le llama y le pide opinión, se la dará, ha añadido. Rubalcaba ha evitado tomar partido limitándose a decir que si un día tiene que decir si apoya a alguien o no, lo hará.

Rubalcaba no cree que nadie en el PSOE haya pedido un pacto de candidaturas previo al Congreso, sino más bien que haya "diálogo" y no un clima en el que compañeros de partido no se hablen. A su juicio, la "contaminación orgánica está haciendo mucho daño al PSOE".

¿PACTAR CON PODEMOS?

Por otro lado, Rubalcaba ha asumido que, en su Congreso, el PSOE tendrá que "reflexionar" porque para gobernar hay que "tener una mayoría" y eso va a implicar "buscar coaliciones", dado que el panorama político ha cambiado y no van a volver a tener cifras de apoyo del 40 por ciento ni mayorías absolutas.

"El panorama político ha cambiado", ha dicho cuando se le ha preguntado si el PSOE podrá volver a gobernar sin pactar con Podemos. Lo que no se puede, está convencido, es gobernar en minoría con 85 diputados.

ASUME QUE PARA GOBERNAR HAY QUE BUSCAR COALICIONES

El ex dirigente socialista ha aprovechado para lanzar una crítica al PP y a sus socios europeos por impulsar al italiano Antonio Tajani como presidente de la Eurocámara con el apoyo de los euroescépticos, algo que, a su juicio, la UE "va a pagar muy caro".

"Estos pactos al final pasan factura, la derecha ha sido irresponsable y al mismo tiempo, entre comillas, traidora", ha proseguido. A su modo de ver, ese pacto con los euroescépticos es como pactar con los independentistas para gobernar España, acordar con alguien "cuyo proyecto es romper".