Rufián ve muy lejos otra moción de censura pero hay alternativa al PP "si el PSOE quisiera"

Espera que la reunión Puigdemont-Domènech del lunes acerque posturas

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ve muy lejos una segunda moción de censura aunque ha afirmado este jueves que la de esta semana ha servido para visualizar que "si el PSOE quisiera se podría hacer una mayoría alternativa al Gobierno de Rajoy".

Lo ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser-Ràdio Barcelona recogida por Europa Press, donde ha precisado que, sin embargo, ve "muy lejos" un acuerdo para una eventual segunda moción de censura que permita cambiar el actual Gobierno por uno de izquierdas.

Rufián ha explicado que uno de los grandes obstáculos es que el partido de Pedro Sánchez "no es un nuevo PSOE" y sigue muy alejado de ser un partido de izquierdas, en alusión a que rechaza un referéndum de independencia para Catalunya.

El republicano ha expuesto que el discurso del portavoz del PSOE José Luis Ábalos es el mismo que el de su antecesor, Antonio Hernando, por lo que considera que sigue lejos un posible acuerdo de izquierdas en el Congreso.

Rufián ha valorado que en la moción de censura de esta semana Podemos incluyera la apuesta por un referéndum en Catalunya, pero ha precisado que no es una "defensa total", ya que no avalan plenamente la consulta unilateral convocada para el 1 de octubre.

REUNIÓN PUIGDEMONT-DOMÈNECH

Sobre la reunión que mantendrán el lunes de la semana que viene en el Palau de la Generalitat el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el líder de los 'comuns', Xavier Domènech, ha deseado que sirva para acercar posiciones sobre el referéndum.

Está convencido de que Domènech recibirá de Puigdemont "toda" la información sobre la consulta unilateral, y ha esperado que esto sirva para convencer a los 'comuns' de que deben avalar esta votación.

También le consta que "ya hace tiempo que se intenta quedar con la cúpula dels comuns" para abordar la consulta en una reunión, y ha añadido que lo más importante no es convencer a esta cúpula, sino a sus votantes.

Además, cree que no pasaría "nada" si Domènech, Ada Colau, Lluís Rabell o Joan Coscubiela no apoyan al referéndum, sino que lo importante es llegar a sus votantes, que sí ven con buenos ojos esta votación, asegura.

"No pasa nada si no se suman. No me interesa lo que puedan pensar Colau, Domènech, Rabell o Coscubiela. Me interesa mucho más que pueda llegar a pensar su votante", ha concluido.