Ruiz dice que el Gobierno de Revilla actúa con Valdecilla como "los malos estudiantes que dan patadas a la mesa"

Asegura que "no es cierto" que el Gobierno central "no coja el teléfono" y emplaza al bipartito a sentarse y negociar

El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, ha comparado la actitud del Gobierno de Revilla por la pérdida de la financiación de Valdecilla con la de "los escolares que suspenden porque no han hecho el trabajo que debían o no se han esforzado lo suficiente", y ha dicho que "en lugar de dar patadas a la mesa y enfadarse con todo el mundo como los malos estudiantes", lo que debe hacer es sentarse con el Gobierno central y negociar para establecer unas "pautas" y un nuevo convenio.

Sobre la enmienda que el PP anunció que presentaría en el Senado para incluir 22 millones para Valdecilla en el presupuesto de 2017, y que finalmente el partido de Rajoy no ha presentado, el delegado del Gobierno ha dicho que "no se ha incluido ninguna enmienda territorial por la situación de minoría del PP en el Congreso", "y por otro lado no parece lógico que se incluya cuando supuestamente no necesitan el dinero porque no lo han justificado", ha agregado.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa en el cuartel de la Guardia Civil, Ruiz ha asegurado que no es cierto que el Gobierno central "no coja el teléfono" al bipartito PRC-PSOE, y ha añadido que él es el representante del Gobierno de España en Cantabria "y no me han llamado en ningún momento para negociar absolutamente nada".

"No es conmigo con quien tienen que negociar, pero puedo llegar a ser la puerta de entrada a quien tiene la capacidad de negociar este tipo de acuerdos", ha apostillado.

El delegado, que se ha sumado al llamamiento al diálogo que hizo el fin de semana el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha dicho que el Gobierno de Cantabria ha "incumplido de forma reiterada su compromiso" con el Gobierno central.

En este sentido, ha señalado que el bipartito no ha sido capaz de justificar los 22 millones consignados en el presupuesto de 2016, y ahora "pretende justificar de forma injustificada su incapacidad para gestionar los recursos que tenía otorgados con una actitud beligerante" que asegura que le "sorprende mucho".

Ruiz ha dicho que en el ejercicio anterior, el Gobierno de España "hasta en tres ocasiones" solicitó al Gobierno de Cantabria que justificara los 22 millones, "y apenas llegó a justificar 13". "Ese es el motivo por el que, habiendo incumplido el compromiso en 2016, no hay partida para 2017; el Gobierno de Cantabria no ha demostrado que sea necesario incluir esa partida", ha afirmado.

El delegado del Gobierno ha defendido que el "compromiso" del Ejecutivo de Rajoy con Valdecilla "ha sido firme", y ha reiterado que los 285 millones aportados por el Estado para las obras del hospital, siempre han llegado a Cantabria con gobiernos del PP en Madrid.