Rus (PP): "Nunca he pedido dinero ni para mí ni para el partido porque no me ha hecho ninguna falta"

Etiquetas

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha negado este miércoles en la comisión de las Corts en la que se investiga la adjudicación de plazas de accesibilidad que haya pedido dinero a ninguna empresa: "Nunca he pedido dinero ni para mí ni para el partido porque no me ha hecho falta, ni para Rus ni para el PP".