Rus: "Nunca he pedido dinero ni para mí ni para el partido porque no me ha hecho ninguna falta"

Cuestiona la credibilidad del 'yonki del dinero' y espera que "algún día" le diga lo que ha dicho mirándole a la cara

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha negado este miércoles en la comisión de las Corts en la que se investiga la adjudicación de plazas de accesibilidad que haya pedido dinero a ninguna empresa: "Nunca he pedido dinero ni para mí ni para el partido porque no me ha hecho falta, ni para Rus ni para el PP".

Así se ha pronunciado durante una comparecencia en la que los distintos grupos le han recordado el contenido de algunas de las conversaciones que aparecen en el caso Taula, con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, como protagonista. Al respecto, ha lamentado que se haga caso a "un señor prófugo" que se entregó porque se le acabó el dinero. "Si se creen eso, yo no me lo creo, y además mirándome a los ojos, si algún día me mira, si me mira, quiero que algún día me lo diga a la cara".

"Esto es una falacia, es una mentira, pero soy fuerte, aún no me ha cogido un infarto y aguantaremos hasta lo que tengamos que aguantar", ha remarcado Rus, que ha puesto de relieve que él mismo denunció al autodenominado 'yonki del dinero' en enero de 2015.

