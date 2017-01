SÁNCHEZ PIDE QUE NO SE CAMBIE LA CAPACIDAD DEL LÍDER DEL PSOE DE CONVOCAR A LAS BASES COMO ÉL HIZO

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez pidió este viernes que no se modifique la capacidad del líder del partido de convocar una consulta a las bases como la que él hizo tras el acuerdo con Ciudadanos.Sánchez salió al paso de las informaciones que apuntan a que la reforma de los estatutos que pretende hacer la actual dirección del partido limitará el poder del secretario general.Según informa ‘La Razón’, se acotarán sus atribuciones para que no pueda convocar consultas sin contar con el Comité Federal. “La participación de la militancia no es coacción, es reforzar la democracia interna de nuestra organización”, explicó Sánchez en un 'tuit' recogido por Servimedia.