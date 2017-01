SÁNCHEZ CONSULTA A LA MILITANCIA EL DISCURSO CON EL QUE INICIARÁ SU GIRA EN SEVILLA

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez anunció este lunes que ha comenzado a escribir el primer borrador del discurso que pronunciará en Sevilla, primera parada de su gira para “escuchar a los militantes” antes de decidir qué hacer ante el próximo 39 Congreso de los socialistas. Para ello, pidió a los militantes que le trasladen sus propuestas e ideas.Sánchez expuso en las redes sociales el siguiente mensaje: “Comienzo a escribir el primer borrador del discurso de Sevilla. Vuestras propuestas e ideas para un nuevo PSOE son bienvenidas. ¿Os animáis? Espero vuestros comentarios”. El de Sevilla será el primero de los actos del exlíder socialista con los militantes. La secretaria general del PSOE de Sevilla , Verónica Pérez, próxima a Susana Díaz, fue la que se erigió como “única autoridad” del partido cuando 17 miembros de la Ejecutiva de Sánchez dimitieron, días antes del histórico Comité Federal del 1 de octubre que se saldó con la renuncia de Sánchez . “Cumplo con mi palabra. La próxima semana iniciaré encuentros para escuchar a quienes no fueron escuchados: los militantes”, afirmó Sánchez en un 'tuit' después de anunciar su nueva gira. El exlíder socialista ha recibido “muchas” peticiones y, por eso, antes de tomar alguna decisión quiere conocer qué piensan en las bases. Cuando entregó en octubre su acta de diputado en el Congreso de los Diputados -tras su dimisión como secretario general del PSOE-, anunció que volvería a coger el coche para recorrer toda España y escuchar a la militancia, al igual que hizo cuando ganó la Secretaría General en primarias en 2014. La gira del año pasado tuvo dos paradas: en la Comunidad Valenciana y en Asturias.Ahora, como entonces, pretende recorrer las agrupaciones socialistas para “escuchar a los que no son escuchados” y desde su entorno aseguran que tienen “muchas peticiones". Desde que el pasado sábado el Comité Federal del PSOE pusiera fecha al 39 Congreso -en el que se elegirá una nueva dirección-, y el expresidente del Congreso y del Gobierno vasco Patxi López anunciara su candidatura, Sánchez ha intensificado sus contactos para recabar opiniones sobre si debe presentarse o, en caso contrario, qué debe hacer.