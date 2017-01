PEDRO SÁNCHEZ SE DESMARCA DE LA CANDIDATURA DE PATXI LÓPEZ

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez no está detrás de la candidatura de Patxi López a la Secretaría General del partido, y que presentó este domingo en Madrid. Fuentes próximas al entorno de Sánchez indicaron a Servimedia que Sánchez está “tranquilo” y que “respeta” la decisión de López y de todos los que den el paso para liderar el partido. De hecho, López mantuvo ayer por la tarde una conversación con Sánchez al que le trasladó su intención. El ex presidente del Congreso y del Gobierno vasco, en la rueda de prensa de su candidatura, dijo que tiene “absoluto respeto” por Pedro Sánchez, con el que ha “compartido muchas cosas”, y al que quiso “agradecerle los dos últimos años”.Desde el entorno de Sánchez dejan claro que el ex líder socialista “no está ligado” a la candidatura de López, ni está detrás del paso que ha decidido dar uno sus hombres más próximos y que estuvo con él hasta el final, por lo que no se descarta todavía que vuelva a dar la batalla por la Secretaría General.