PSOE. SÁNCHEZ DICE A SUS DETRACTORES QUE, SI ÉL GANA, DEBEN PENSAR SI “REPRESENTAN EL SENTIR DE LOS AFILIADOS”

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo del partido, Pedro Sánchez, lanzó este jueves un mensaje a sus críticos para que reflexionen si “representan el sentir de los afiliados” socialistas.Sánchez respondió, en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, que “lo primero que ellos tendrán que revisar es, si al final este proyecto sale adelante, si están representando el sentir de los afiliados”, cuando se le preguntó por la reflexión de algunos de que su principal logro ha sido unir como sus detractores a dirigentes actuales y del pasado que eran irreconciliables.Avanzó el exlíder socialista que “al día siguiente” de su victoria se sentará “con todos” y les exigirá “lealtad”. “La misma que yo me exigiré a mí mismo si este proyecto político no gana”, agregó.Por último, Sánchez dijo que durante sus dos años y medio de liderazgo ha sufrido “de manera directa o indirecta el cuestionamiento interno” de su mandato “por parte” de algunos y, por tanto, sabe “lo que significa eso”, que es “debilitar” al secretario general de la organización y “dar alas a la derecha política y mediática. Eso no se lo merece el PSOE”, apostilló.